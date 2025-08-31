En pleno clásico, la barra de Colo Colo amenazó a Independiente y se burló de U de Chile con el mismo mensaje

Los episodios de violencia que se desarrollaron en el Estadio Libertadores de América el pasado miércoles 20 de agosto y llevaron a la cancelación por parte de CONMEBOL del partido revancha de octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile que se encontraba igualado 1-1 para el entretiempo, provocaron una profunda indignación en territorio chileno, que fue mucho más allá del fútbol.

Mientras ambos clubes aportan pruebas, informes y testimonios para hacer responsable al otro a los ojos del ente rector del fútbol sudamericano, en Chile hubo sobradas muestras de solidaridad con los hinchas de la U agredidos, así como también mensajes amenazantes a los hinchas argentinos, casi sin distinción.

Tan hondo caló el tema que en pleno clásico entre Universidad de Chile y Colo Colo, los barras de este último, que hizo de local, sacaron a relucir una bandera en la tribuna que funcionó tanto como amenaza a Independiente como de burla hacia la U.

“Independiente, los esperamos en Chile. Nadie golpea a nuestros hijos”, rezó el trapo que estrenó para la ocasión la “Garra Blanca”, facción más radical de la hinchada de un Cacique que, además, terminó celebrando una victoria 1-0 en el clásico gracias a un gol de Vicente Pizarro en los minutos finales del encuentro.

La bandera que estrenó La Garra Blanca en el clásico chileno. (Foto de X).

El mensaje de la bandera no tardó en volverse viral en redes sociales, pero no fue la única provocación entre ambas hinchadas en el marco del clásico. Colo Colo ya había expuesto una bandera con el mismo tono de burla en los días previos y “Los de Abajo”, como se conoce a la barra de la U, venían de dejar una desafiante bandera y de prender fuego en las inmediaciones del Estadio Monumental.

Mundial Sub 20 y preocupación especial

El clima de venganza que se vive entre los hinchas chilenos hacia los argentinos, que excedió ya a la Universidad de Chile, ha generado especial preocupación de las autoridades y responsables de la seguridad de cara al Mundial Sub 20 que recibirá el país entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre, del que participará la Selección Argentina.

Esto tiene que ver con el aumento de mensajes amenazantes en las redes sociales hacia los hinchas argentinos que pudieran llegar a Chile para presenciar el certamen, incluso cuando el ambiente de tales competencias organizadas por FIFA siempre se ha caracterizado por ser mucho más familiar que el de cualquier competición de clubes.