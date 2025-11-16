Fue campeón con Boca, está relegado en su club y lo busca un importante equipo de Sudamérica

A lo largo de la temporada, Wanchope Ábila no tuvo el mejor rendimiento futbolístico, ya que no pudo asentarse dentro del equipo titular de Huracán y quedó relegado en la consideración del entrenador Frank Darío Kudelka, quien en más de una ocasión no lo convocó.

Como consecuencia de esto, el experimentado delantero que logró cuatro títulos con Boca entre 2017 y 2020, analiza la posibilidad de marcharse en el próximo mercado de pases, a pesar de tener contrato hasta fines de 2026 con la institución de Parque Patricios, a la que regresó en 2024.

En este contexto, el periodista José Varela informó que Alianza Lima, equipo que logró la clasificación a la Copa Conmebol Libertadores 2026, está interesado en fichar a Ábila y es por eso que podría realizar una oferta formal para hacerse de sus servicios a partir del próximo mercado de pases.

“Conversamos con un colega de Argentina y estábamos tratando de descifrar qué podía pasar. Uno fue lo de Advíncula y en las últimas horas hemos averiguado que ‘Wanchope’ Ábila es una opción”, inició la fuente citada anteriormente para destapar esta información sobre el futuro del delantero de Huracán.

Siguiendo por la misma línea, explicó que emisarios de Alianza estuvieron siguiendo de cerca al delantero: “Estamos hablando porque las autoridades de Alianza Lima han estado en el partido entre Huracán vs. Newell’s Old Boys. Desarrollamos lo que podría desencadenar algo”.

En este encuentro, en el que estuvieron presentes emisarios del elenco peruano, Ábila fue suplente e ingresó en la derrota de su equipo ante Newell’s por 2 a 0 en el Tomás Adolfo Ducó. Como consecuencia de esto, Huracán quedó complicado tanto en la clasificación a octavos como también a la Copa Sudamericana.

Además, Wanchope lleva una sequía goleadora importante, debido a que no convirtió un gol en toda la temporada. Su último tanto con el elenco de Parque Patricios fue el 14 de agosto de 2024, en el empate 1 a 1 de su equipo ante Argentinos Juniors.

Los números de Wanchope Ábila en la temporada

A lo largo del curso 2025, el delantero cordobés de 36 años lleva disputados un total de 19 partidos, en los que no convirtió goles y aportó una asistencia en Copa Argentina. Además, recibió dos tarjetas amarillas y no fue expulsado en 408 minutos en cancha.

