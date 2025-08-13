La novedosa fórmula con la que Sebastián Villa quiere lastimar a Boca con Independiente Rivadavia: “Un buen momento”

Sebastián Villa, sin duda alguna, es de los mejores futbolistas del Torneo Clausura, y este fin de semana tendrá la posibilidad de volver a enfrentarse a Boca, su ex equipo. Los comandados por Miguel Ángel Russo deberán viajar hasta Mendoza para visitar a Independiente Rivadavia y tratar de cortar la racha de 12 partidos sin triunfos.

A pesar de que la Lepra se encuentra fuera de los puestos de Playoffs, es uno de los equipos más difíciles que tiene el certamen argentino. Incluso, desde el cuerpo técnico de Boca revelaron que le temen muchísimo al contraataque que tienen los comandados por Alfredo Berti. Pero para desorientar a los de La Ribera, en la tierra del vino tienen una fórmula diferente a la hora de atacar.

Durante las últimas horas, Berti analizó el partido y se refirió a la nueva función que tiene el delantero con pasado en Deportes Tolima, que también fue dirigido por Russo en 48 encuentros: “Se transformó en un gran capitán y ya no juega tan de extremo, sino que juega con más libertad en el ataque. Está en un buen momento y siempre busca mejorar y aprender”, señaló en diálogo con DSports Radio.

A diferencia de lo que hacía con la camiseta azul y oro, Villa ahora se mueve por todo el frente de ataque cuando en Brandsen 805 lo hacía por cualquiera de los extremos. Incluso, ahora amplió su cuota goleadora pese a que solamente anotó 10 tantos en 46 cotejos con los mendocinos. En tanto, en el Xeneize marcó 29 en 172 presentaciones.

Sebastián Villa, figura de Independiente Rivadavia.

¿Qué canal pasa Independiente Rivadavia vs. Boca por el Torneo Clausura?

El partido Independiente Rivadavia vs. Boca por la fecha 5 del Torneo Clausura se disputará el domingo 17 de agosto, a las 20:30, y tendrá la transmisión exclusiva de ESPN Premium. Será arbitrado por Pablo Dóvalo, mientras que José Carreras estará en el VAR.

