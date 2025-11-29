Adiós a la simulación de lesiones: FIFA anunció una regla revolucionaria que promete aumentar el tiempo de juego de los partidos

La FIFA se prepara para implementar una de las modificaciones reglamentarias más importantes de los últimos años, apuntando directamente a combatir las simulaciones y la pérdida de tiempo neto en los partidos. Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros, confirmó que una nueva regla “antisimulación” será puesta a prueba en la próxima Copa Árabe, a disputarse en Qatar entre el 1 y el 18 de diciembre.

La medida consiste en que todo futbolista de campo que reciba asistencia médica dentro del terreno de juego deberá abandonarlo y permanecer fuera durante un lapso de dos minutos. Sí, durante ese tiempo, su equipo se verá obligado a jugar con un jugador menos. ¿La razón? Simple: que el tiempo perdido en interrupciones tenga una consecuencia y actúe como un freno para aquellos que buscan demorar partidos o exageran lesiones, según expresó el propio Collina.

Esta propuesta surge a partir de que los informes técnicos de la FIFA señalaban que de los 90 minutos reglamentarios, el tiempo neto de juego oscila apenas entre los 50 y 55 minutos. El resto se consume en demoras estratégicas, protestas y atenciones médicas que, en muchos casos, no representan lesiones genuinas.

El legendario juez italiano sostuvo que “si un jugador realmente está lesionado, dos minutos no representan un perjuicio; si no lo está, la obligación de salir del campo actuará como disuasivo“. Así, la normativa aspira a restaurar el ritmo natural del juego y proteger el espectáculo.

Igualmente, la regla contempla solo dos excepciones a la exclusión temporal: el arquero, por razones funcionales, y el jugador cuya lesión sea producto de una infracción grave que resulte en tarjeta amarilla o roja para el oponente.

La hoja de ruta de esta nueva medida

La Copa Árabe servirá como el primer gran banco de pruebas para la medida. Collina se mostró optimista en que esta nueva experiencia también traerá grandes beneficios para la dinámica del deporte.

De esta forma, si el experimento en Qatar otorga buenos resultados, la FIFA presentará el informe completo a la IFAB (International Football Association Board) en marzo de 2026. De obtener la aprobación, la regla podría entrar en vigor a nivel mundial en julio de ese mismo año, luego del Mundial, marcando un antes y un después en la historia reglamentaria del deporte rey.

