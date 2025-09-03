La reacción de los hinchas de Atlético Mineiro tras la llegada de Jorge Sampaoli: “Ego y aura”

Jorge Sampaoli no pasa desapercibido. Sus formar son particulares, algunos antecedentes en lo que respecta al trato con los jugadores no son muy positivos, pero la realidad es que supo tener grandes campañas, sobre todo con la Universidad de Chile y con la selección chilena también. No por nada se ganó la posibilidad de dirigir a la Selección Argentina en su momento o a clubes importantes del mundo como Santos, Flamengo, Olympique Marsella o Sevilla, por poner algunos ejemplos.

Atlético Mineiro vive un presente dispar: en el Brasileirao se encuentra en el puesto 14 con 24 unidades y está tanto a dos puntos de la zona de descenso como también a dos puntos de la zona de clasificación a las copas. En lo que respecta a la Copa Sudamericana, los de Belo Horizonte dejaron en el camino a Godoy Cruz en los octavos de final y ahora se medirán ante Bolívar por los cuartos. Ante este panorama, la dirigencia optó por cambiar de entrenador y el elegido fue Jorge Sampaoli, a quien ya presentaron de manera oficial.

Será el segundo ciclo del entrenador argentino en el Galo. La primera vez que estuvo en el conjunto de Belo Horizonte fue en el año 2020, por aquel entonces llevó las riendas del equipo durante 45 partidos en los que obtuvo 26 victorias, 9 empates y 10 caídas. Luego de su paso por el Galo, Sampaoli continuó su carrera en Olympique Marsella. Para 2023 volvería al fútbol brasileño, pero en aquella oportunidad para dirigir a Flamengo.

Atlético Mineiro anunció oficialmente a Jorge Sampaoli como nuevo entrenador en las redes sociales. Lo hizo en horas de la noche del pasado martes con un lindo mensaje para el entrenador: “¡Ha vuelto! El campeón estatal de Minas Gerais 2020, Jorge Sampaoli, regresa para su segunda etapa como entrenador del Alvinegro. A sus 65 años y con muchos logros en su haber, el entrenador firma un contrato válido hasta finales de 2027. Ahora, sin distanciamiento social: estaremos juntos, codo con codo”. Por otro lado, compartió una foto del 2020 en la que el entrenador gritaba, acompañado del texto: “Aura”, y los hinchas tuvieron diversas reacciones.

Así reaccionaron en las rede sociales los hinchas de Atlético Mineiro a la llegada de Sampaoli

