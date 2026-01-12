Mercado de pases de River, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y noticias

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este lunes 12 de enero de 2026, con el foco puesto en el mercado de pases. Cómo están las situaciones de Jhohan Romaña, Santino Andino y Maher Carrizo, cuánto dinero ingresará por Sebastián Boselli y el gesto de Marcelo Gallardo que indica que Paulo Díaz se podría marchar.

River quiere cerrar este lunes a Romaña

Hace días que River y Jhohan Romaña llegaron a un acuerdo, pero todavía San Lorenzo no está conforme con la oferta del club de Núñez. Bolavip pudo saber que la oferta del Millonario por el colombiano fue de 3 millones de dólares por el 50% del pase, mientras que habrá una opción de compra de 3 millones por el 50% restante, aunque en caso de no hacer uso de la misma, River tendrá que pagar 1 millón de dólares de multa.

Romaña ante Kevin Zenón. (Foto: Getty).

¿En qué quedó lo de Santino Andino?

River desistiría de contratar a Santino Andino, el extremo de Godoy Cruz. Si bien el presidente del Tomba -José Masur- afirmó que tiene un acuerdo con el Millonario y que desea que se concrete la operación, la realidad es que el futbolista y su nueva representación busca una salida a Europa. Toda esta situación hizo que desde Núñez pongan paños fríos y avancen por Maher Carrizo.

Maher Carrizo interesa en Europa

Maher Carrizo es una de las joyas del fútbol argentino y ojeadores de clubes importantes de Europa lo siguen de cerca. En esta oportunidad, según informó Olé, al futbolista de Vélez lo quiere Feyenoord de los Países Bajos y en las próximas horas realizaría una oferta para llevárselo.

Todavía se desconocen los montos de la misma, pero en caso de ser superadora a la de River, en Vélez priorizarán venderlo afuera con la clara intención de no reforzar a un competidor del fútbol local. Ahora bien, si la misma es inferior a la del Millonario, se reflotará la posibilidad de arribar a Núñez en este mercado de pases.

¿Cuánto dinero ingresará por Boselli?

La carrera de Boselli, que ganó el Mundial Sub 20, en 2023, con la Celeste, seguirá en Getafe, club al que llegará a cambio de 1.500.000 de dólares por la mitad de su ficha, según pudo confirmar BOLAVIP. Por lo tanto, la institución riverplatense mantendrá un 20%, ya que al momento de comprárselo a Defensor Sporting, desembolsó 3.700.000 de la moneda estadounidense por el 70% del pase.

Paulo Díaz podría irse de River

El amistoso de River ante Millonarios es la primera gran oportunidad de Marcelo Gallardo para poner a punto a sus futbolistas, además de probar a los nuevos refuerzos, foguear a los juveniles y evaluar variantes tácticas. En ese contexto, una de las ausencias en el banco de suplentes confirma que está cerca una de las salidas.

Es que dentro del grupo de futbolistas que forma parte de la delegación y no tendrá oportunidad de sumar minutos se encuentra Paulo Díaz. El defensor chileno, que supo ser una pieza importante en el Millonario, perdió terreno en 2025 y su actualidad lo mantiene lejos de volver a tener continuidad.

