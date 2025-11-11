Es tendencia:
Mientras Santos pelea el descenso, Neymar protagoniza un nuevo escándalo: “Expuso a sus compañeros”

El regreso del atacante al club que lo vio nacer está muy lejos de las expectativas y, con él, el equipo no solo tiene problemas dentro de la cancha.

Por Agustín Vetere

Neymar, delantero de Santos.
© GettyNeymar, delantero de Santos.

Restan 5 fechas para que finalice el Brasileirao 2025 y hay lucha en todos los sectores de la tabla. A pesar de la expectativa que generó el regreso de Neymar al inicio del año, Santos no logró sacarle jugo al fichaje de la estrella y hoy pelea por mantener la categoría.

Con un partido pendiente, es decir con 6 por delante en lo que queda el campeonato, el combinado paulista se encuentra en zona de descenso junto a Sport Recife, prácticamente condenado, el Fortaleza de Martín Palermo y Juventude. Dos puntos fuera hoy está Vitória, acechado por Santos.

El domingo, los de Juan Pablo Vojvoda cayeron por 3-2 ante Flamengo en un partido polémico por las actitudes de Neymar dentro del campo. La estrella de Santos cruzó en público al entrenador argentino por la decisión de reemplazarlo a 5 minutos del final.

Además, tuvo gestos de reproche contra Álvaro Barreal y a otros de sus compañeros por situaciones de juego. También corrió desde la mitad de cancha para hacer un saque de arco, visiblemente enojado con sus compañeros. Al ser reemplazado, se marchó directo al vestuario.

“Mostró un comportamiento completamente fuera de lo común y excesivo. Lo que se percibió es que Neymar expuso a sus compañeros al ridículo en varias ocasiones durante el partido”, reveló una fuente a Globo Esporte sobre cómo el plantel recibió su actitud.

Neymar ante Flamengo. (Foto: Getty)

Neymar ante Flamengo. (Foto: Getty)

El medio brasileño también explicó que Santos decidió no imponer sanciones internas por el comportamiento del ex Barcelona, PSG y Al Hilal. En cambio, el atacante pidió disculpas a sus compañeros por sus reacciones durante la derrota ante los cariocas.

Los números de Neymar en su segundo ciclo en Santos

Desde su arribo este año, el brasileño disputó un total de 23 compromisos entre todas las competencias, siempre a nivel local. Van 1622 minutos en los que aportó 6 goles y repartió 3 asistencias.

Así está la tabla del Brasileirao

DATOS CLAVE

  • Neymar reprochó a compañeros como Álvaro Barreal y se encaró con el técnico Juan Pablo Vojvoda.
  • Al ser reemplazado a 5 minutos del final, la estrella de Santos se marchó directo al vestuario.
  • La actitud de Neymar fue descrita como “excesiva” y “fuera de lo común” por una fuente.
