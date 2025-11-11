La particular regla de la MLS que permitiría un préstamo de Lionel Messi desde Inter Miami e ilusiona a todo Barcelona

Lionel Messi supo sacudir al mundo del fútbol con su inesperada visita al Camp Nou. Al expresar su disfrute por volver al estadio donde fue “inmensamente feliz“, el astro no solo le dio rienda a la nostalgia de todos sus fanáticos, sino que se encargó de darle paso a un sinfín de especulaciones sobre un posible regreso al club de su vida. Y bajo ese contexto, poco tardó en hallarse un sendero que podría convertir al sueño en realidad: aplicar la llamada “Cláusula Beckham”.

“Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…“, escribió el propio Leo en su cuenta de Instagram tras su fugaz paso por Barcelona, previo a sumarse a la Selección Argentina. Fue la primera piedra para que, inmediatamente, desde las entrañas de la afición Culé sacaran un as bajo la manga que le permitiría ver nuevamente a su ídolo vistiendo la casaca blaugrana Barcelona.

Casualidad o no en que el uno de los dueños de Inter Miami sea quien le pone nombre a esta disposición, lo cierto es que sería la fórmula que le permitiría a Leo vestirse de blaugrana sin la necesidad de romper contrato con Las Garzas. La clave de este potencial regreso reside en el atípico calendario de la Major League Soccer (MLS), que se disputa entre marzo y diciembre, y celebra su receso más largo hasta febrero.

La visita de Messi en el Camp Nou tras su fugaz visita a Barcelona (@leomessi).

La clave de la cláusula Beckham

La llave maestra que facilitaría el retorno de Leo a España es que la liga estadounidense permite que un jugador arregle una cesión con cualquier otro club que se encuentre en actividad durante esos primeros meses del año. La única condición es que el futbolista debe regresar a su equipo antes del inicio de una nueva temporada de la MLS, lo que le permite mantener el vínculo contractual intacto.

De esta manera, si todas las partes lo disponen, si el FC Barcelona logra un acuerdo con el Inter Miami, el club catalán estaría habilitado a disfrutar de los servicios de Messi desde los primeros días de diciembre hasta febrero de 2026. A día de hoy, esta cesión a corto plazo se presenta como la única maniobra viable para que el astro argentino vuelva a pisar el césped del Camp Nou con la camiseta de su equipo.

Vale recordar que esta normativa recibe el nombre de “Cláusula Beckham” debido al impacto que generó el traspaso del volante inglés desde el LA Galaxy al PSG en 2013, justamente durante el receso de la liga norteamericana. El precedente ya se ha marcado con figuras como Thierry Henry, Robbie Keane y Mitchell Donovan.

