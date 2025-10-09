Multaron a la Selección de Uruguay por culpa de Marcelo Bielsa: el insólito motivo

Luego de la clasificación al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, la Selección de Uruguay viajó a Asia para una gira amistosa, en la que se enfrentará a la Selección de República Dominicana en primera instancia y luego a la Selección de Uzbekistán.

De cara a estos compromisos, la Asociación Uruguaya de Fútbol recibió una multa económica por una decisión de su entrenador, Marcelo Bielsa. La misma está relacionada a la convocatoria que realizó, en la que solamente cuenta con 17 futbolistas y 12 juveniles que hacen las veces sparrings.

Es que, según informan medios locales, la AUF será multada con 180.000 dólares por la decisión de Bielsa de no convocar a referentes del plantel para estos compromisos. Este monto se desprende de un acuerdo contractual para la realización de los encuentros, que estipulaba la presencia de figuras como Federico Valverde, Darwin Núñez o Rodrigo Bentancur.

Por su parte, el entrenador argentino justificó que no convocó a estos futbolistas debido a que busca darle rodaje a otros jugadores con poca experiencia internacional y aprovechar la doble fecha FIFA para evaluarlos y que sean variantes de cara al Mundial de 2026.

“La voy a responder con el mismo criterio, a medida que se acerca el Mundial es muy importante ver a la totalidad de los jugadores que tienen opciones de participar en junio 2026. Kike Olivera es un jugador convocable y no hay ningún jugador que esté en este momento definido que vaya a participar del Mundial o que esté fuera”, comentó al respecto en conferencia de prensa.

Dentro de esta convocatoria de Bielsa, se destacan las presencias de jugadores con pasado en el fútbol argentino y presente en Sudamérica, tales como Nicolás Fonseca (ex River), Facundo Torres (volante de Palmeiras), Marcelo Saracchi (ex River y Boca) y Cristopher Fiermarin (ex Defensa y Justicia).

Los partidos amistosos de la Selección de Uruguay