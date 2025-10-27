Los 14 equipos ya clasificados a la Copa Libertadores 2026 con la llegada de un inesperado club chileno

La Copa Libertadores 2025 está en su tramo final. Ya se jugaron los partidos de ida de las semifinales con un 3 a 0 categórico de la Liga de Quito a Palmeiras y un ajustado 1 a 0 de Flamengo a Racing, por lo que cada vez falta menos para la gran final a celebrarse en Lima. Por otro lado, son varios los equipos clasificados a la edición de 2026, la cual tendrá como fecha de inicio el 3 de febrero y también de cierre: el 28 de noviembre.

El pasado domingo se sumó un nuevo equipo a la Copa Libertadores 2026, se trata de Coquimbo Unido, que lidera el torneo local en Chile por amplio márgen y ya no lo puede alcanzar el tercero en la tabla, por lo que será campeón o subcampeón y disputará el torneo más importante del continente por segunda vez en su historia, luego de la participación que tuvo en el año 1992. De esta manera, ya son 14 los equipos clasificados al certamen más relevante de Sudamérica.

Conmebol anunció la clasificación del elenco chileno. (Foto: @Libertadores).

¿Cómo es la situación de River y Boca?

Tanto River como Boca pueden clasificar a la Copa Libertadores 2026 en caso de ganar el Torneo Clausura, pero de no conseguirlo solamente les queda una opción para hacerlo y es mediante la tabla anual. En la misma, el Millonario se encuentra segundo con 52 puntos, mientras que el Xeneize está quinto con 50, aunque tiene un partido menos.

Solamente quedan tres fechas -a Boca una más que completará este lunes ante Barracas Central- para saber quiénes son los tres equipos que clasifiquen mediante la tabla anual, el primero ya se sabe que es Rosario Central, mientras que el segundo y el tercer puesto -que iniciará su camino en la Fase 2- todavía se está dirimiendo.

El panorama de los equipos argentinos en la tabla anual

Rosario Central ya sacó su boleto a la Copa Libertadores 2026 mediante la tabla anual, River aparece segundo con 52 puntos, detrás está Argentinos Juniors con 51, Deportivo Riestra con la misma cantidad de unidades está en la cuarta posición, Boca está quinto con 50 y Racing sexto con 46. Cabe destacar que, si un equipo logra su clasificación por ser campeón del Torneo Clausura libera un cupo en la tabla anual.

Los 14 equipos clasificados a la Libertadores 2026

Platense (Argentina)

Rosario Central (Argentina)

Coquimbo Unido (Chile)

Santa Fe (Colombia)

Independiente del Valle (Ecuador)

Libertad (Paraguay)

Universitario (Perú)

Alianza Lima (Perú)

Cusco (Perú)

Nacional (Uruguay)

Peñarol (Uruguay)

Universidad Central (Venezuela)

Deportivo La Guaira (Venezuela)

Carabobo (Venezuela)

