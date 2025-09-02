Con sorpresas y polémicas, los 20 jugadores argentinos mejor valorados en FIFA 26

El próximo viernes 26 de septiembre, EA Sports lanzará oficialmente la nueva entrega del videojuego de fútbol FC26, popularmente conocido por su antiguo nombre, FIFA, debido a la relación que tenía la empresa canadiense con la Fédération Internationale de Football Association.

Los fanáticos, con sus diferentes consolas, podrán volver a disputar los torneos más importantes del mundo con los más de 750 clubes, además de que se incluirán más de 20.000 futbolistas con licencia (tendrán su nombre y cara real). Además, a diferencia de lo que fue la última entrega, se introduciría varias innovaciones en el juego, donde habría una revisión completa de la mecánica del regate, una inteligencia artificial mejorada para el posicionamiento de los jugadores y también animaciones de los arqueros más realistas.

Entre los jugadores que aparecerán en esta nueva saga, hubo mucha polémica en Argentina por la valoración final que tienen los 30 mejores futbolistas, donde Lionel Messi (86) no es el mejor del videojuego, sino que con 88 de media el primer lugar se lo queda Lautaro Martínez. Al bahiense lo siguen Alexis Mac Allister y Julián Álvarez con 87, mientras que Paulo Dybala posee 86.

El único que tiene 85 de media es Emiliano Martínez, pero con 84 aparecen Enzo Fernández, Exequiel Palacios y Rodrigo De Paul. Cabe destacar que el mejor de todos los que componen a la Liga Profesional de Fútbol es Ángel Di María, quien por estar transitando sus últimos años dentro de la actividad profesional, posee 82 de media, misma puntuación que tienen el Cuti Romero, Gerónimo Rulli, Gio Lo Celso y Nicolás Otamendi.

Cabe destacar que esta nueva entrega, que estará disponible para Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y Amazon Luna, tendrá los derechos exclusivos para las competiciones de la UEFA, además de la CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Sudamericana, la Premier League, Bundesliga, LaLiga, la Liga F y la Barclays Women’s Super League.

Los 30 mejores argentinos del FIFA 26