El fixture completo de la Copa del Mundo 2026, anunciado tras el sorteo, deparó un cruce que, por pura casualidad, está generando cierta polémica alrededor de la FIFA. La ciudad de Seattle, conocida por su progresismo social, había designado previamente un partido de la fase de grupos para celebrar la Semana del Orgullo LGBTQ+, pero el azar determinó que los protagonistas sean Egipto e Irán, dos países donde la homosexualidad está condenada por ley.

Esta curiosa paradoja tendrá lugar en el Lumen Field de Seattle el próximo 26 de junio, por la tercera fecha del Grupo G, completado por Bélgica y Nueva Zelanda. La elección de la fecha y la sede no fue arbitraria. La ciudad de Seattle había establecido, con antelación al sorteo, que uno de los partidos disputados en su estadio durante la fase de grupos sería el “Partido del Orgullo”. La intención era clara: utilizar la vidriera global del Mundial para visibilizar y celebrar la comunidad LGBTQ+, un gesto que, inicialmente, fue respaldado por el Comité Organizador y la propia FIFA.

Lo que no estaba en los planes fue que el sorteo haría que los dos contendientes que salten a la cancha sea ideológicamente opuestos a lo que busca el partido. Tanto como en Egipto como en Irán, las relaciones entre personas del mismo sexo son consideradas ilegales y se enfrentan a duras condenas. Ahora, sus Selecciones nacionales, que tendrá en cancha a estrellas como Mohamed Salah (Egipto) se verán forzadas a salir al campo de juego bajo un marco de homenaje a la diversidad sexual, despertando cierta tensión en el ambiente.

La Selección de Egipto formará parte del Partido del Orgullo (Getty Images).

Seattle se mantiene firme

Hasta el momento, ni la FIFA, ni las federaciones de Egipto e Irán emitieron comunicados oficiales sobre cómo abordarán esta circunstancia, que mezcla el rigor deportivo con una profunda carga social. Sin embargo, desde la sede local se mantienen firmes. Es que el comité organizador de Seattle ratificó que el homenaje se llevará adelante de todas formas.

Siguiendo esa línea, la alcaldesa de la ciudad, Katie Wilson, celebró la oportunidad. “Podemos demostrarle al mundo que en Seattle todos son bienvenidos. ¡Qué honor tan increíble!“, destacó, reafirmando el compromiso local con los valores de inclusión, sin importar quiénes sean los protagonistas del encuentro.

Publicidad

Publicidad

ver también Adiós a la simulación de lesiones: FIFA anunció una regla revolucionaria que promete aumentar el tiempo de juego de los partidos

ver también Djokovic predijo quién será el campeón del Mundial 2026 e involucró a Cristiano Ronaldo: “Atrevido”

Irán jugará ante Egipto en el Partido del Orgullo (Getty Images)

Lo cierto es que esta situación representa un desafío directo para la Casa Madre del fútbol mundial. Vale recordar que la FIFA ya había enfrentado fuertes cuestionamientos en la pasada Copa del Mundo, donde se advirtió a los jugadores que el uso del brazalete inclusivo “OneLove” (campaña para promover la inclusión) sería sancionado con tarjetas amarillas. Ahora, el dilema se traslada a suelo norteamericano.

Datos clave

Egipto e Irán jugarán el Partido del Orgullo el 26 de junio en Seattle.

jugarán el el en Seattle. La homosexualidad es ilegal en ambos países, generando una paradoja en el Lumen Field .

en ambos países, generando una en el . La alcaldesa Katie Wilson ratificó que el homenaje LGBTQ+ se realizará de todas formas.

Publicidad