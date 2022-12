Las ojotas de Lionel Messi se volvieron furor. El futbolista utiliza un calzado personalizado mientras goza de unos días de descanso en Rosario y, en consecuencia, los fanáticos desean obtener un modelo similar al que utiliza el capitán de la Selección Argentina.

El astro de PSG posee las ojotas desde hace tiempo e, incluso, las usa durante su estancia en París. Sin embargo, la historia que se escondía detrás resultaba un misterio hasta la conquista del Mundial de Qatar 2022, donde el delantero fue la figura de la campaña.

Ahora, los propietarios de la marca, creada por un grupo de argentinos, decidieron relatar el detrás de escena y mostraron el mensaje de agradecimiento que les envió la Pulga.

Los dueños de la firma de calzado son Néstor Gianzi, su esposa Roxana y los tres hijos de ambos, Mauro, Emiliano y Luciano, quienes decidieron hacerle un presente al astro rosarino y le enviaron el obsequio al predio que tiene AFA en Ezeiza durante el transcurso de 2021.

¿Dónde comprar las ojotas de Lionel Messi?

Las ojotas se pueden adquirir en Bagunza, la marca que diseñó las denominadas Mess10. En caso de querer comprarlas online, se debe ingresar en el siguiente enlace, mientras que los locales físicos se encuentran ubicados en Boedo y el shopping Tortugas Open Mall.

¿Cuánto salen las ojotas de Lionel Messi?

Según indica la página web del fabricante, las ojotas tienen un precio de $5.000 y están disponibles en color blanco y celeste o negro y azul.

¿Cuánto calza Lionel Messi, Antonela Roccuzzo y sus hijos?

En el mensaje que le envió a los creadores de Bagunza, el ganador de siete Balones de Oro encarga nuevos modelos e indica que su número de calzado es 42/43, mientras que también dice el de sus tres hijos: el de Thiago es 33, el de Mateo es 29 y el de Ciro es 26.

En el mismo mensaje privado que le mandó a la familia, el referente del actual combinado nacional pide ojotas número 35 para su esposa, Antonela Roccuzzo.

El mensaje de agradecimiento de Messi por las ojotas que le regalaron

"Hola Luciano, ¿todo bien? Soy Leo, quería agradecerte por las ojotas que me mandaste. Están buenísimas y la caja espectacular también. Quería ver si le podías hacer algunas a mis hijos y la rosa del París para mi mujer. Los talles son: 33, 29, 26 y Antonela 35. Y a mí, las que me quedaron bien las 42/43. ¡Recién veo los mensajes que me habías mandado!"