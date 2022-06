Pese a que la imagen de Lionel Messi para el hincha del PSG mejoró mucho durante los últimos partidos de la Ligue 1, ya con el título bajo el brazo, la temporada no fue nada fácil para el crack argentino ya que fue el principal apuntado por la eliminación en la UEFA Champions League ante el Real Madrid.

Críticas que recayeron sobre el capitán de la Selección Argentina pese a que fue uno de los más destacados de la serie con el Merengue y que ahora fueron acalladas por una de las figuras del equipo: “Le piden 50 goles por temporada, si no los hace, la gente habla”, comentó su compañero.

Durante una entrevista con el diario AS de España, Ander Herrera se puso la camiseta de Messi y lo banco públicamente por todo lo hecho en el año del PSG: "Pero para mí es el mejor de todos los tiempos, sin ninguna discusión", comentó antes de agregar que si Leo no tuvo un año goleador no fue por una merma en su nivel ya que "con él no se puede decir eso...nunca baja el pistón".

A su vez, el volante que alternó entre titularidades y suplencias en la última temporada destacó la mala racha que sufrió el argentino a través de un particular hito: "Tampoco hay que olvidar que Leo ha tenido el récord histórico de la Ligue 1: ¡le dio 10 veces a los palos!", soltó.

Finalmente, el español hizo principal hincapié en que su devoción por el número 30 no es solo por su rendimiento deportivo sino que realmente siente admiración por él: "Ahora le admiro todavía más por cómo maneja su día a día con total humildad, siempre con una sonrisa para la gente".