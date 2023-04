Lionel Messi participó del triunfo del PSG 2-1 sobre Angers el viernes y aprovechó el fin de semana libre para pasar unos días en familia en Barcelona, ciudad en la que todos están atentos a su posible regreso al equipo culé para la próxima temporada teniendo en cuenta que todavía no ha renovado con los parisionos un vínculo que expira el 30 de junio.

Mientras define su futuro, el crack argentino sigue recibiendo reconocimientos por un 2022 brillante, en el que consiguió por fin el gran y viejo anhelo de ser campeón mundial, coronándose con la Selección Argentina en Qatar y siendo elegido como el mejor futbolista de la competencia.

Sucede que la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol le hizo llegar a Messi tres nuevos premios por haber sido elegido como mejor jugador del año, máximo goleador internacional y mejor creador de juego en el mundo, convirtiéndose en esta última categoría en el futbolista que más veces ha ganado el premio (5) superando a quien podría dirigirlo en Barcelona la próxima temporada: Xavi Hernández (4).

"Fue un honor recibir de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) estos tres reconocimientos del 2022: IFFHS WORLD'S BEST PLAYER, IFFHS WORLD'S BEST PLAYMAKER y IFFHS WORLD'S BEST INTERNATIONAL GOAL SCORER. ¡Gracias!", escribió Lionel Messi desde sus redes sociales, para acompañar una foto en la que posó con sus tres nuevos trofeos.