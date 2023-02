El director técnico del conjunto catalán no anduvo con vueltas y se refirió a la chance de que Messi retorne al club donde es ídolo absoluto.

Siguen transcurriendo las semanas y todavía no hay novedades sobre la posible renovación del contrato de Lionel Messi con Paris Saint-Germain, el cual se extiende hasta el 30 de junio de este año. Si bien la intención del conjunto capitalino es prolongar ese vínculo, parece ser que el astro argentino no está del todo seguro de poner la firma.

Inclusive, en las últimas horas sonó con fuerza la chance de que los comandados tácticamente por Christophe Galtier fichen a una serie de futbolistas con el objetivo de convencer a Messi de permanecer en la escuadra capitalina y así pelear por grandes cosas. Pero no hubo más novedades y la resolución de esta historia se sigue dilatando.

Así las cosas, en Barcelona no dejan de ilusionarse con el posible retorno del máximo ídolo histórico de la institución catalana. De hecho, los viajes de Messi y de su familia a esa ciudad no hacen más que agigantar la esperanza de todos y cada uno de los fanáticos del equipo Culé. Y quien no se queda atrás es el mismísimo Xavi Hernández.

En medio de ese panorama, el director técnico de Barcelona fue consultado públicamente por la posibilidad de que Messi vuelva a vestir la camiseta que vistió durante casi toda su carrera como futbolistas profesional a nivel de equipos. Y, ni lento ni perezoso, el estratega le envió un claro guiño al nacido en Rosario, provincia de Santa Fe.

"Esta es su casa, para Leo esta es su casa y tiene las puertas abiertas. No puedo decir nada más. Es un amigo y estamos en contacto permanente. Dependerá mucho de lo que quiera hacer de su futuro y de lo que encaje para el club también. El mejor futbolista del mundo y de la historia encajaría siempre", exteriorizó Xavi Hernández.