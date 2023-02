Lionel Messi sufrió una lesión que podría dejarlo fuera de los octavos de la Champions League ante el Bayern Munich. Según informó el Diario L'Equipe, su presencia ante el equipo está en duda por una lesión en uno de los isquiotibiales.

Minutos más tarde, Gastón Edul explicó que la sobrecarga no tiene rotura fibrilar. No es nada grave, aunque no podrá jugar con Mónaco. Considerando la cercanía del cruce ante el Bayern, podría perderse el juego solo si no evoluciona favorablemente.

El PSG atraviesa una semana negra para lo que resta de la temporada. Primero confirmó la lesión de Kylian Mbappé, quien se perdería la ida de los octavos de Champions League, y luego vino la eliminación en la Copa de Francia ante el Olympique de Marsella.

Además, el medio francés también indicó que está en duda para el cruce más importante de la temporada, la ida de los octavos de final de la Champions ante el Bayern Munich. En caso de confirmarse, el PSG no podrá contar con dos de sus estrellas (Mbappé y Messi).

El choque en el Parque de los Príncipes ante el Bayern Munich será el próximo martes 14 de febrero. Todo dependería de Neymar Jr. para llegar con vida al partido en el Allianz Arena.

¿Qué le pasó a Lionel Messi?

¿Qué lesión tiene Lionel Messi y cuánto tiempo tendrá de recuperación?

Todavía no se dio a conocer el parte oficial por parte del club, por lo que no se conoce la gravedad. Sin embargo, se trata de una lesión en uno de los isquiotibiales el Diario L'Equipo ya adelantó que no podrá estar ante el Mónaco, y que su presencia frente al Bayern Munich pende de un hilo.

