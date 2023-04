No hay hincha, futbolista ni directivo del Barcelona que por estas horas no esté pensando en la posibilidad concreta de tener a Lionel Messi de regreso en el club para la próxima temporada. La dificultad a resolver, entonces, tiene que ver con el ajuste de salarios en la plantilla para no exceder los límites impuestos por el Fair Play financiero con su ficha y qué mejor para trazar esa estrategia que comenzar a tener certezas sobre su arribo.

El aumento de las expectativas al respecto radica en tres razones principales, tres circunstancias ideales para confiar en que La Pulga volverá a ser culé. La primera tiene que ver con su contrato con PSG, la segunda con las opciones que surgieron como competencia y la tercera con su vínculo con el actual plantel.

En relación al contrato que vincula a Lionel Messi y el París Saint Germain es sabido que finaliza el próximo 30 de junio. La prensa francesa ya avanzó que las negociaciones han fracasado, pero en Barcelona eligen ser cautos. De todos modos, creen que si todavía no se dio ese acuerdo cuando ya se ha consumido más de la mitad del mes de abril, es improbable que vaya a darse.

Barcelona sabe que no es el único club atento al futuro de Messi. En Estados Unidos y en Arabia Saudita están dispuestos a poner sobre la mesa más dinero del que ellos mismos podrían darle debido a las restricciones impuestas por La Liga de España. Pero la negativa del crack argentino a esas propuestas les infló el pecho, los envalentonó a ir por todo.

Como tercera razón para ilusionarse, los directivos de Barcelona han tomado nota del vínculo entre La Pulga y el actual plantel. El entrenador Xavi Hernández fue su compañero durante muchas y gloriosas temporadas, dijo que se encargaría él mismo de ir a buscarlo y mantiene un diálogo cada vez más frecuente con él. Robert Lewandowski, un futbolista con quien Messi parecía tener algunas cuentas pendientes por viejas declaraciones, ya manifestó abiertamente que le encantaría compartir cancha con él. Pero también se avanzó que Leo tuvo conversaciones con algunos excompañeros en los últimos días y que a ninguno de ellos le descartó la posibilidad de volver. "Receta perfecta", dicen en España.