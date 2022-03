Se empezó a notar desde hace tiempo pero ahora es una realidad: Lionel Messi es más que feliz en la Selección Argentina. El capitán pasó por momentos de torbellinos en el combinado nacional pero ahora disfruta de liderar a un plantel que crece futbolísticamente y es apoyado por todos los hinchas.

Él mismo lo dijo tras la victoria sobre Venezuela: "Hace tiempo que soy feliz acá, desde antes de ganar la Copa, es un grupo maravilloso, la gente me quiere mucho, cada día me lo demuestra más. Soy un agradecido por lo que me hace sentir cada vez que vengo a la Argentina". Y eso quedó demostrado también en la noche del sábado.

El capitán del seleccionado nacional se presentó en el Teatro El Nacional de la calle Corrientes para ver la obra "Inmaduros", que protagonizan Adrián Suar y Diego Peretti. Estuvo acompañado por su familia y fue uno más durante la función. Pero luego Suar anunció que estaba presente en una de las primeras filas y la gente se volvió loca.

Leo fue invitado a subir al escenario y todos lo ovacionaron y aplaudieron. Luego pudo compartir un rato junto a los actores, tras bambalinas. El apoyo se da en las tribunas y en las redes sociales, pero también se vive en la calle. Y Messi lo siente más que nunca.