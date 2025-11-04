Cristiano Ronaldo le brindó una entrevista a su periodista amigo, el inglés Piers Morgan. En la charla, que fue publicada en los canales de YouTube de ambos, el portugués aprovechó para, una vez más, lanzarle dardos a Lionel Messi en pos de persuadir la opinión pública sobre quién es el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos.

De hecho, soltó una frase directa para la Pulga: ”No creo que Messi sea mejor que yo”. Y en esa misma línea, apuntó que no hace falta ganar la Copa Mundial, el título que le falta a su carrera, para demostrar ser la máxima leyenda de deporte rey.

“Ganar la Copa del Mundo no es un sueño para mí… ¿Quieren una Copa del Mundo para definir al mejor jugador de la historia? ¿Una competición con 6 o 7 partidos? ¿Les parece justo?”, declaró el actual jugador del Al Nassr, que ostenta en sus vitrinas cinco Champions League.

No obstante, sus palabras distan 100 por ciento de lo que expresó cuando sufrió la eliminación con la Selección de Portugal a manos de Marruecos en la Copa Mundial de Qatar 2022, certamen que, casualmente, ganó la Selección Argentina que capitaneaba Lionel Messi.

La publicación de Cristiano Ronaldo tras la eliminación de Portugal de la Copa del Mundo de Qatar 2022

”Ganar una Copa del Mundo para Portugal fue el sueño más grande y ambicioso de mi carrera. Afortunadamente gané muchos títulos de dimensión internacional, incluso para Portugal, pero poner el nombre de nuestro país en el lugar más alto del mundo fue mi mayor sueño”, escribió el Bicho en la descripción que acompañó a una imagen de él en el campeonato global que subió a su cuenta de Instagram.

Además, en aquel entonces, en el mismo posteo, dejó bien claro su pesar por quedar en el camino en los Cuartos de Final: ”Luché por esto. Luché duro por este sueño. En las 5 apariciones que anoté en el mundial de más de 16 años, siempre al lado de grandes jugadores y apoyado por millones de portugueses, lo di todo. Lo dejé todo en el campo. Nunca volví mi cara a la lucha y nunca renuncié a este sueño”.

Y así siguió la catarsis de CR7: ”Tristemente ayer el sueño terminó. No vale la pena reaccionar al calor. Solo quiero que todos sepan que mucho se dijo, mucho se escribió, mucho se especuló, pero mi dedicación a Portugal no ha cambiado ni por un momento. Siempre he sido otro luchando por el objetivo de todos y nunca le daría la espalda a mis camaradas y a mi país”.

Y cerró: ”No queda mucho que decir por ahora. Gracias Portugal. Gracias, Qatar. El sueño fue bueno mientras duró… Ahora esperemos que el tiempo sea un buen consejero y permita que todos saquen sus conclusiones”.

