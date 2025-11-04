Los comentarios en Inglaterra sobre Alejandro Garnacho de los que Lionel Scaloni toma nota de cara al Mundial 2026

A Alejandro Garnacho parece que se le acaba el tiempo para llegar a hora al tren de la Selección Argentina con destino a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Porque si bien resta un poco más de 7 meses (la inauguración del certamen está fijada para el 11 de junio en el Estadio Azteca), su presente no se muestra nada favorable como para que Lionel Scaloni lo vuelva a tener en cuenta.

De hecho, la fecha FIFA de noviembre, a priori, se presenta como la última oportunidad de los jugadores que andan en la órbita del combinado albiceleste y que saben que no tienen un lugar asegurado en el plantel para el certamen global, puesto que para marzo -momento en el que se presume que Argentina se enfrentará a España en la Finalissima-, el cuerpo técnico de la Scaloneta desea contar con el grupo que irá a Norteamérica a mitad de año.

En ese contexto, en Inglaterra apuntan que Alejandro Garnacho está prácticamente afuera de la cita mundialista, no solo por su actualidad deportiva (si bien es cierto que llegó al Chelsea con alguna complicación física, solo registra un gol en 8 partidos en lo que va de la temporada), sino por su actitud, la misma que, en definitiva, hizo que se enfrentara a Ruben Amorim, razón principal por la que terminó pegando el portazo en Old Trafford para marcharse a Stamford Bridge.

”Alejandro Garnacho ha sido advertido de que necesita cambiar su comportamiento. Ha sido advertido de que debe moderar su arrogancia si quiere representar a Argentina en el Mundial del próximo año. El delantero lleva casi doce meses sin ser convocado por su selección y su fichaje por el Chelsea este verano no ha hecho sino aumentar la incertidumbre”, reporta el portal express.co.uk.

En esa misma línea, Manchester Evening News, directamente exhibe que las chances de jugar el Mundial se le desvanecen al nacido en Madrid: ”A Alejandro Garnacho se le acaba el tiempo para ganarse una oportunidad con el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, de cara al Mundial”.

Incluso, este último medio citado, recuerda las palabras en el mes de junio del exdefensor del Manchester United Paul Andrew Parker, con las que advirtió a raíz de la conducta de Garancho: “No tiene la actitud adecuada y no quiere esforzarse lo suficiente. No creo que eso vaya a cambiar nunca”.

Como si fuera poco, United In Focus, como para entender que Garnacho se mantiene en el punto de mira de los medios británicos, refleja algunos datos del mal momento del delantero de 21 años: ”La cotización de Alejandro Garnacho y Marcus Rashford en el Manchester United ha caído en picado al cumplirse un año de Ruben Amorim en Old Trafford”.

Y agregó: ”Por estas fechas el año pasado, ambos eran titulares indiscutibles, y un año después, ninguno está en el Manchester United y los aficionados están contentos de verlos marcharse. Garnacho está teniendo dificultades para jugar, su reputación entre los aficionados no es la mejor e incluso su primer gol con el club llegó en una derrota en la que fue sustituido a la hora de juego”.

Para cerrar, siempre con tono de crítica exhaustiva, acabó con la analogía del presente del ahora atacante del Barcelona: ”Por lo tanto, tiene menos margen de error que Rashford. Necesita enderezar su rumbo pronto, porque su fichaje por el Chelsea puede descarrilar rápidamente su carrera, que en su momento parecía destinada a la grandeza”.

Alejandro Ganarcho, un año sin jugar en la Selección Argentina

Alejandro Garnacho no volvió a ser citado para la Selección Argentina después de haber sido incluido por Lionel Scaloni para los compromisos por las Eliminatorias con Paraguay y Perú en noviembre del 2024. Justamente, los 26 minutos frente al elenco guaraní en el Estadio Defensores del Chaco en Asunción fueron los últimos suyos con la camiseta albiceleste.