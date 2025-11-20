”Es posible que Lamine Yamal se convierta en mejor jugador que Lionel Messi”

Desde que Lamine Yamal irrumpió en la primera división del FC Barcelona el 29 de abril del 2023 con apenas 15 años, 9 meses y 16 días, en un partido de LaLiga contra el Real Betis, que no para de ser comparado con Lionel Messi. E incluso, algunos se animan a aventurar que puede mejorar los aparentemente incansables números de la Pulga.

Tal como lo dijo Wesley Sneijder en una entrevista que le otorgó a Adventure Gamers. “Hablamos de si Lamine Yamal puede ser Messi algún día y bueno, Lamine Yamal en el Barcelona es el nuevo Messi. Nunca lo dejarán ir y creo que el chico nunca querrá irse”, manifestó el exfutbolista de la Selección de Países Bajos.

En ese mismo sentido, el nacido en la ciudad de Utrecht y que vistió las camisetas del Ajax Ámsterdam, Real Madrid, Inter de Milán y Galatasaray, expresó claramente que ve al joven español con chances de superar al argentino: “Quizás Lamine se vaya más tarde, como hizo Messi, para probar algunas nuevas experiencias. Pero ahora estamos en 2025. Si hablamos de nuevo en 10 años, Lamine Yamal todavía estará en el Barcelona. ¿Puede Yamal alcanzar el nivel de Messi o incluso ir más allá para convertirse en un mejor jugador? Es posible. Los futbolistas mejoran cada año y él ya está a un nivel muy alto”.

Por otro lado, de alguna forma, tranquilizó a los hinchas del Barça a raíz de algunos rumores que surgieron últimamente en el mercado de transferencias: “Lamine ha estado allí desde que era joven y ya ha logrado mucho como jugador del primer equipo. Ha ganado mucho dinero. Es una gran estrella. ¿Por qué consideraría irse a Inglaterra o Alemania o cualquier otro lugar? No tiene sentido”.

Los números de Lamine Yamal en el FC Barcelona y en la Selección de España

Lamine Yamal, con apenas 18 años, ya reúne 117 partidos en la primera división del FC Barcelona (26 de ellos fueron en la Champions League, 6 por la Copa de Rey, 4 por la Supercopa de España y todo el resto por LaLiga), con los que llegó a registrar 31 goles y 40 asistencias. En su vitrina ya ostenta LaLiga 2022/2023 y la Supercopa de España, la Copa del Rey y LaLiga de la temporada 2024/2025.

Asimismo, en la Selección de España suma 6 goles en 23 partidos. Fue parte trascendental del plantel que se coronó en la Euro 2024 y que llegó a la Final de la Liga de las Naciones de la UEFA 2025.

Por su parte, Lionel Messi, con 38 años, en su camino recolectó 46 títulos oficiales (entre ellos 4 Champions League y 1 Copa del Mundo), siendo con esta cifra el futbolista con más consagraciones en la historia, y 8 Balones de Oro, número con el que es líder absoluto del mayor galardón con el que se condecora desde 1956 al mejor futbolista de cada temporada. Asimismo, acumula 895 goles (segundo en la tabla histórica por detrás de Cristiano Ronaldo con 953) y 400 asistencias.

