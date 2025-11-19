La fecha FIFA de noviembre resolvió los dueños de los últimos pasajes directos que quedaban vacantes para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, y los participantes tanto del Repechaje de la UEFA como del Torneo Clasificatorio Intercontinental, ambos a desarrollarse en marzo y que dirimirán las 6 plazas faltantes (4 para Europa y 2 para el resto de las confederaciones).

En ese contexto, la Selección Argentina, de frente al sorteo que se desarrollará el próximo 5 de diciembre en la ciudad de Washington, sabe que asomará en el quinto lugar del Bombo 1 (cabezas de serie). Esto porque al ganarle a Angola le alcanzó para abrazarse al segundo lugar del ranking de selecciones, por lo que en dicho evento aparecerá detrás de España, líder de la clasificación global, y de los 3 anfitriones (México, Estados Unidos y Canadá, en ese orden).

Con lo cual, de movida sabe que no se medirá en la Fase de Grupos de la Copa del Mundo con ninguno de los otros integrantes de su mismo bolillero. Es decir, los cuatro mencionados anteriormente más: Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Además, Argentina tampoco se verá las caras en sus primeros tres enfrentamientos al resto de los combinados de Conmebol: Ecuador, Colombia, Uruguay y Paraguay. Lo mismo sucederá con Bolivia en caso de que gane su llave del Torneo Clasificatorio.

Por lo tanto, a los dirigidos por Lionel Scaloni le pueden tocar hasta dos de los europeos que ya se adjudicaron su clasificación y que no serán cabezas de serie. Por un lado, uno entre Croacia, Suiza y Austria, que van al Bombo 2. Y por el otro, uno entre Noruega y Escocia.

Incluso, también podría caer en la zona de la Albiceleste, siempre que ya no tenga dos integrantes de la UEFA, alguno de los europeos que disputarán el Repechaje de marzo: Italia, Dinamarca, Turquía, Ucrania, Polonia, Gales, República Checa, Eslovaquia, Irlanda, Albania, Bosnia y Herzegovina, y Kosovo.

En limpio, como habrá 16 seleccionados europeos, habrá cuatro grupos con dos representantes de la UEFA. A Argentina le puede tocar con uno o con dos rivales del Viejo Continente.

Los 42 seleccionados que ya están clasificados a la Copa del Mundo 2026

CONCACAF (Norte, Centroamérica y el Caribe):

Anfitriones: Canadá, Estados Unidos, México.

Canadá, Estados Unidos, México. Clasificados por Eliminatorias: Panamá, Curazao, Haití.

UEFA (Europa):

Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Austria, Escocia, Suiza, España, Noruega.

CONMEBOL (Sudamérica):

Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay.

AFC (Asia):

Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Catar, Arabia Saudita.

CAF (África):

Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil, Senegal.

OFC (Oceanía):

Nueva Zelanda.

Participantes del Torneo Clasificatorio Intercontinental

CAF: República Democrática del Congo

CONMEBOL: Bolivia

AFC: Irak

OFC: Nueva Caledonia

CONCACAF: Jamaica y Surinam

