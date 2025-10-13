Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, fue uno de los apuntados por los hinchas cuando Lionel Messi debió abandonar la institución por cuestiones ligadas a la falta de avales para aumentar el límite del salario general del plantel del primer equipo blaugrana. De hecho, todavía arrastra problemas con esta cuestión, por eso no hace inversiones significativas en el mercado de pases.

Lo cierto es que Leo debió armar las valijas y cerrar abruptamente un proceso que había iniciado a los 13 años cuando pegó el salto de Rosario hacia la Ciudad Condal. ¿Su destino? El París Saint-Germain, en donde su estancia se estiró hasta mediados del 2023 cuando decidió alejarse de Europa e iniciar su travesía en la MLS de los Estados Unidos.

Al respecto de lo que fue esta situación que dividió los caminos del FC Barcelona y de Lionel Messi, el que habló fue justamente Joan Laporta, en una entrevista que le concedió a 3Cat. ”Hemos tenido muy buena relación durante mucho tiempo. Cuando no renovamos el contrato se estropeó un poco. Y después más o menos la recuperamos”, dijo a raíz de su vínculo con Leo.

De igual modo, aunque quedó claro que las cosas entre ambos no quedaron bien, el mandamás blaugrana expresó que el club tiene en mente realizarle un reconocimiento por lo que fue su paso imborrable por el Barça: ”Confiamos en hacerle el gran homenaje que se merece”.

Lionel Messi apoyaría a la oposición en las elecciones del Barcelona en 2026

Según reportó la señal radial española Cadena Ser, Lionel Messi tiene pensado apoyar a la oposición de Joan Laporta en las elecciones que el Barcelona desarrollará en el primer semestre del 2026. Este plan, en teoría, se debe a que la Pulga pretende regresar al club blaugrana (como jugador o en otra función), algo que no ve viable si se extiende el gobierno de Laporta.

Mientras Lionel Messi se enfoca en ser campeón en la MLS

El presente de Lionel Messi muy lejos está del FC Barcelona. La Pulga, de momento, se centra en ganar el último partido de la Fase Regular de la Conferencia Este vs. Nashville para llegar de la mejor manera posible a los Play Off que comenzarán en la última semana de octubre. Por cierto, el Inter Miami nunca ganó la MLS, por lo que el título nacional es la gran obsesión de Leo por estos días.

