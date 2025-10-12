Es tendencia:
Lionel Messi, en Inter Miami vs. Atlanta United, anotó su gol número 800 con el 10 en su espalda

Leo sigue escribiendo su nombre en la historia grande del fútbol mundial.

Por Germán Carrara

Lionel Messi marcó su gol número 800 luciendo en su espalda el dorsal número 10.
Lionel Messi interrumpió su concentración con la Selección Argentina para colocarse la camiseta del Inter Miami y salir a jugar el encuentro contra Atlanta United este sábado 11 de octubre, correspondiente a la anteúltima jornada de la Fase Regular de la Conferencia Este de la Major League Soccer 2025.

Y si bien fue algo atípico, todo salió a la perfección, porque, por un lado, Argentina ganó su amistoso ante Venezuela el viernes por la noche y Lionel Scaloni pudo probar alternativas de nombres y de sistemas tácticos (la principal idea que tenía el cuerpo técnico albiceleste para la fecha FIFA de octubre), y por el otro, Leo la rompió en su compromiso con Las Garzas.

Lionel Messi anotó dos goles y registró una asistencia en lo que fue victoria 4 a 0, lo que le permitió a los dirigidos por Javier Mascherano llegar a la última fecha con la oportunidad de quedar segundo en la tabla de posiciones, lo que le dará un mejor panorama de cara a los Play Off.

Pero además, el rosarino asentó su tanto 800 y 801 con la número 10 en su espalda, dorsal que en Barcelona empezó a utilizar tras la salida de Ronaldinho desde el 29 de agosto del 2008 (contra el Racing de Santander) y que en Argentina estrenó el 28 de marzo del 2009 (vs. Venezuela por las Eliminatorias). Vale mencionar que en PSG portó la 30 y que en Inter Miami la usa desde que arribó en 2023 (la dejó vacante Rodolfo Pizarro, quien fue transferido en el mismo mercado de pases).

Por otro lado, Leo alcanzó su grito 886 (sobre 1128 partidos disputados) y se mantiene en la pelea con Cristiano Ronaldo (946 en 1290) por ver quién es el máximo goleador de todos los tiempos.

Argentina queda a la espera de Lionel Messi

Ahora, si no hay cambios de último momento, Lionel Messi se entrenará este domingo y el lunes junto con sus compañeros de la Selección Argentina, pero se cree que no sumará minutos ante Puerto Rico el martes, todo en pos de no exigirlo físicamente y que llegue entero al duelo con Nashville del próximo sábado en el Geodis Park.

