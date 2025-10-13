La reacción de Lionel Messi a la victoria de Argentina sobre México en el Mundial Sub 20

La Selección Argentina Sub 20 derrotó 2 a 0 a México (goles de Maher Carrizo y de Mateo Silvetti) en uno de los partidos correspondientes a los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA Sub 20 de Chile 2025 y ahora enfrentará este miércoles 15 de octubre en el Estadio Nacional de Santiago a Colombia (que venció a España 3 a 2) en la Semifinal.

Al respecto de lo que fue el triunfo del combinado que comanda Diego Placente, el que reaccionó fue Lionel Messi. Un rato después de jugar su partido con el Inter Miami frente al Atlanta United por la anteúltima jornada de la Fase Regular de la Conferencia Este de la Major League Soccer 2025 (se llevó a cabo en simultáneo al compromiso de la Sub 20), la Pulga utilizó las redes sociales para enviar su mensaje.

”Felicitaciones chicos por el pase a Semis y felicitaciones Toto Silvetti por el gol”, comentó el capitán de la Selección Argentina mayor en una publicación realizada por la cuenta oficial de la Selección en Instagram, a raíz del nuevo paso que dio el elenco juvenil albiceleste y del tanto que marcó el delantero que pertenece al Inter Miami.

El reconocimiento de Leo va en línea con la importancia de la victoria de Argentina, puesto que vuelve a participar de la Semifinal de la Copa Mundial Sub 20 después de 18 años (la última fue en Canadá 2007, cuando los dirigidos por Hugo Tocalli derrotaron también a México en los Cuartos de Final y enfrentaron en la siguiente fase a Chile al que superaron 3 a 0. Más tarde, serían campeones al doblegar a República Checa).

El comentario de Lionel Messi para el plantel de la Selección Argentina Sub 20.

Así se jugarán las Semifinales del Mundial Sub 20

La Selección Argentina Sub 20 se medirá a su similar de Colombia este miércoles 15 de octubre desde las 20 horas local (y de Argentina) en el Estadio Nacional de Santiago. Más temprano, desde las 17 en la ciudad de Valparaíso, Marruecos (que eliminó a Estados Unidos) chocará con Francia (desplazó a Noruega).

Asimismo, vale mencionar que el encuentro que definirá el Tercer y Cuarto Puesto se disputará el sábado 18 y la Final el domingo 19. Ambos contarán con el recinto de la capital chilena como escenario.

