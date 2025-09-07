Críticas en Barcelona por la despedida de Lionel Messi en Argentina

Lo vivido el último jueves 4 de septiembre en el Estadio Monumental, bajo el marco del Argentina vs. Venezuela por las Eliminatorias, generó todo tipo de reacciones a nivel mundial. Es que se lo vio a Lionel Messi con la clara evidencia de estar sintiendo que empieza a transitar los últimos kilómetros de su extensa y exitosa carrera.

Resulta que la Albiceleste, a la espera de especificaciones por parte de la FIFA y Conmebol, muy probablemente no deba participar del torneo clasificatorio para la Copa Mundial 2030, al ser uno de los anfitriones sudamericanos de la Fase de Grupos (junto a Uruguay y Paraguay). Con lo cual, ante la Vinotinto pudo haber sido el último compromiso por los puntos de Leo con la casaca celeste y blanca en territorio argentino.

Este escenario despertó lamentos en Cataluña, en donde apuntan contra el actual presidente del Fútbol Club Barcelona como el máximo responsable de que Lionel Messi no haya retornado al Blaugrana luego del proceso de dos temporadas en el París Saint-Germain.

”Leo Messi, está siendo despedido con honores en su país, lo que no podrán hacer los culés mientras esté Laporta, con quien el argentino sigue dolido por su fea salida y el engaño que sintió una segunda vez cuando le prometió traerle de vuelta tras acabar contrato en el PSG”, escribió el periodista Marçal Lorent en su columna de este domingo 7 de septiembre en el periódico Mundo Deportivo.

En efecto, que a la Pulga no se lo vuelva a ver con la camiseta azulgrana también es una chance tangible, dado que ya tiene 38 años, su contrato con el Inter expira a fines de diciembre y ya adelantó que buscará hacer la pretemporada con las Garzas en enero del 2026, lo que extiende su estancia en Miami, por lo menos, hasta después de la Copa Mundial, con 39 años ya cumplidos.

Lionel Messi vuelve a enfocarse en el Inter Miami

Después de la emotiva noche en Buenos Aires, Lionel Messi se enfoca otra vez en el Inter Miami. Sabido es ya que no participará del encuentro que la Argentina disputará en Guayaquil contra Ecuador este martes 9 de septiembre, en función de que resguarde su físico para la última recta de la fase regular de la Major League Soccer.

En ese sentido, el elenco que comanda Javier Mascherano se medirá este sábado 13 de septiembre con el Charlotte en el Bank of America Stadium, encuentro crucial para el objetivo de las Garzas de clasificar a los Play Off.

