Lionel Messi aprovechó el viaje a España que debió hacer para sumarse a la concentración de la Selección Argentina (se entrena en Alicante en la previa de su compromiso por la fecha FIFA de noviembre con Angola en el Estadio 11 de noviembre de la ciudad de Luanda) para hacer escala en Barcelona y darse una vuelta por el Camp Nou.

Fue de medianoche y en compañía de su asistente Pepe Costa (y también se cree que de Rodrigo De Paul, quien viajó con él desde Miami, aunque no hay niguna evidencia). Caminaron como cualquier otro civil por las calles aledañas al Camp Nou, con la simple intención de ver cómo están quedando las instalaciones con la reforma tanto por afuera como por dentro (puesto que es Messi, quién le puede negar la entrada del club que él se encargó de hacer enorme).

“Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…”, escribió Leo en su cuenta de Instagram, con total sencillez.

Pero esta acción absolutamente genuina, en Europa no todos la interpretaron de la mejor manera. “Ahora mismo hay una directiva que no se lleva especialmente con Messi porque él no quiere. Y que Messi aproveche cuando el Barça está en Vigo para entrar en nuestra casa y hacerse unas fotos…. ¿Estamos locos?”, apuntó el periodista Jota Jordi de El Chiringuito.

Además, el reconocido comunicador que es confeso hincha del Barcelona, apuntaló: ”Que Messi no vaya de espaldas por detrás a hacerse fotitos y que vaya de cara y le diga ‘President Laporta, vamos a hacernos una foto juntos en el Camp Nou’. Que no vaya de espaldas y le pida a la constructora que le abra la puerta de nuestra casa. No de la suya, de la nuestra”.

En ese mismo sentido, criticó duramente la idea que Leo llevó a cabo y remarcó que, para él, no debe tener su retorno al Barça: “Pureza es sentir el amor por un club y poner el escudo de un club por encima de un jugador. Eso es amar a un club. Y para mí, la gente que diga que Messi tiene que volver, es que no quieren ni a Messi ni al Barça. Querer a Messi es recordarlo como el mejor de los tiempos”.

Y cerró: “Estoy poniendo al club por encima de todo, y hay un jugador que, a pesar de ser el mejor de la historia, viene aquí para generar polémica. La foto es una bofetada con la mano abierta a Laporta porque el presidente no lo sabía”.

La reacción del Barcelona a la visita de Lionel Messi

De momento, el FC Barcelona solo publicó en sus cuentas de redes sociales una de las imágenes que Lionel Messi subió a su cuenta de Instagram. ”Siempre bienvenido a tu casa, Leo”, soltó la institución culé de manera oficial, de momento, el único movimiento que evidenció al respecto de una visita de la que, evidentemente, no estaba al tanto.

