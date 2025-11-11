Es tendencia:
logotipo del encabezado
LaLiga

En Barcelona critican a Lionel Messi por su visita secreta al Camp Nou: ”Es nuestra casa”

No a todos les cayó bien la visita fugaz de Leo Messi al recinto blaugrana.

Por Germán Carrara

Seguí a Bolavip en Google!
Jota Jordi, reconocido periodista aficionado del Barcelona, criticó a Lionel Messi por no avisar al club que iría al Camp Nou.
Jota Jordi, reconocido periodista aficionado del Barcelona, criticó a Lionel Messi por no avisar al club que iría al Camp Nou.

Lionel Messi aprovechó el viaje a España que debió hacer para sumarse a la concentración de la Selección Argentina (se entrena en Alicante en la previa de su compromiso por la fecha FIFA de noviembre con Angola en el Estadio 11 de noviembre de la ciudad de Luanda) para hacer escala en Barcelona y darse una vuelta por el Camp Nou.

Fue de medianoche y en compañía de su asistente Pepe Costa (y también se cree que de Rodrigo De Paul, quien viajó con él desde Miami, aunque no hay niguna evidencia). Caminaron como cualquier otro civil por las calles aledañas al Camp Nou, con la simple intención de ver cómo están quedando las instalaciones con la reforma tanto por afuera como por dentro (puesto que es Messi, quién le puede negar la entrada del club que él se encargó de hacer enorme).

“Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…”, escribió Leo en su cuenta de Instagram, con total sencillez.

Pero esta acción absolutamente genuina, en Europa no todos la interpretaron de la mejor manera. “Ahora mismo hay una directiva que no se lleva especialmente con Messi porque él no quiere. Y que Messi aproveche cuando el Barça está en Vigo para entrar en nuestra casa y hacerse unas fotos…. ¿Estamos locos?”, apuntó el periodista Jota Jordi de El Chiringuito.

Además, el reconocido comunicador que es confeso hincha del Barcelona, apuntaló: ”Que Messi no vaya de espaldas por detrás a hacerse fotitos y que vaya de cara y le diga ‘President Laporta, vamos a hacernos una foto juntos en el Camp Nou’. Que no vaya de espaldas y le pida a la constructora que le abra la puerta de nuestra casa. No de la suya, de la nuestra”.

En ese mismo sentido, criticó duramente la idea que Leo llevó a cabo y remarcó que, para él, no debe tener su retorno al Barça: “Pureza es sentir el amor por un club y poner el escudo de un club por encima de un jugador. Eso es amar a un club. Y para mí, la gente que diga que Messi tiene que volver, es que no quieren ni a Messi ni al Barça. Querer a Messi es recordarlo como el mejor de los tiempos”.

Publicidad

Y cerró: “Estoy poniendo al club por encima de todo, y hay un jugador que, a pesar de ser el mejor de la historia, viene aquí para generar polémica. La foto es una bofetada con la mano abierta a Laporta porque el presidente no lo sabía”.

Argentina caería en el Ranking FIFA por su partido vs. Angola: ¿cómo afecta esto a su suerte en el Mundial?

ver también

Argentina caería en el Ranking FIFA por su partido vs. Angola: ¿cómo afecta esto a su suerte en el Mundial?

¿Sin permiso del Barcelona? Revelan detalles de la visita secreta de Lionel Messi al Camp Nou

ver también

¿Sin permiso del Barcelona? Revelan detalles de la visita secreta de Lionel Messi al Camp Nou

La reacción del Barcelona a la visita de Lionel Messi

De momento, el FC Barcelona solo publicó en sus cuentas de redes sociales una de las imágenes que Lionel Messi subió a su cuenta de Instagram. ”Siempre bienvenido a tu casa, Leo”, soltó la institución culé de manera oficial, de momento, el único movimiento que evidenció al respecto de una visita de la que, evidentemente, no estaba al tanto.

En síntesis

  • Lionel Messi visitó el Camp Nou de noche y en secreto durante un viaje a España.
  • El periodista Jota Jordi de El Chiringuito criticó la visita por ser a “nuestra casa” y “generar polémica”.
  • El FC Barcelona publicó en redes sociales “Siempre bienvenido a tu casa, Leo” sobre la visita.
Publicidad
germán carrara
Germán Carrara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Úbeda en modo Scaloni, Zeballos consagrado y Gallardo perdido: Boca le hizo precio a River con el 2 a 0 en el Superclásico"

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
Luego de la goleada de Inter Miami, Luis Suárez chicaneó a Nashville
MLS

Luego de la goleada de Inter Miami, Luis Suárez chicaneó a Nashville

Volvieron a convertir Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en Inter Miami y Al Nassr: cómo está la carrera por los 1.000 goles
Fútbol Internacional

Volvieron a convertir Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en Inter Miami y Al Nassr: cómo está la carrera por los 1.000 goles

Qué pasa si Inter Miami gana, empata o pierde hoy vs. Nashville por los octavos de final de la MLS
MLS

Qué pasa si Inter Miami gana, empata o pierde hoy vs. Nashville por los octavos de final de la MLS

Argentina caería en el Ranking FIFA por su partido vs. Angola: ¿cómo afecta esto a su suerte en el Mundial?
Selección Argentina

Argentina caería en el Ranking FIFA por su partido vs. Angola: ¿cómo afecta esto a su suerte en el Mundial?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo