Lionel Messi se sumó a las condolencias por Miguel Ángel Russo

En su cuenta de Instagram, el capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, dejó un mensaje de despedida para Miguel Ángel Russo, el entrenador de Boca que falleció el pasado miércoles a los 69 años luego de luchar contra una dura enfermedad.

“QEPD, Miguel. Mi más sentido pésame a su familia, amigos y a toda la gente cercana”, comentó el delantero de Inter Miami en una historia en esta red social, en forma de homenaje para el experimentado DT que dirigió al Xeneize y a San Lorenzo en este año.

Además de esto, la Selección Argentina también homenajeó a Russo, ya que al enterarse de esta triste noticia en el entrenamiento del pasado miércoles en Miami, Lionel Scaloni reunió a los jugadores para realizar un minuto de silencio en la mitad de la cancha.

Por su parte, Leandro Paredes, quien está afectado a la convocatoria de la Albiceleste y fue dirigido por Russo en su vuelta al elenco de la Ribera, también se pronunció en su cuenta de Instagram con un sentido mensaje de despedida para el entrenador.

El mensaje de Boca lamentando el fallecimiento de Miguel Ángel Russo

“El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!”, compartió la institución.

Publicidad

Publicidad

El sentido mensaje de la Selección Argentina por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo

“Nuestro mayor respeto a la memoria de Miguel Ángel Russo y el cálido abrazo a sus familiares, seres queridos y compañeros de Boca Juniors. QEPD, Miguel”, publicó la cuenta oficial en X de la Selección Argentina.

ver también El sentido homenaje de Gustavo Alfaro a Miguel Ángel Russo en conferencia de prensa: “Deja un legado muy grande”