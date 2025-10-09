El sentido homenaje de Gustavo Alfaro a Miguel Ángel Russo en conferencia de prensa: “Deja un legado muy grande”

El mundo del fútbol le rinde homenaje a Miguel Ángel Russo y Gustavo Alfaro no fue la excepción. El entrenador de la Selección de Paraguay, antecesor de Miguelo antes de su segundo ciclo en Boca en 2020, se tomó un minuto para recordarlo en la conferencia de prensa previa al amistoso de su equipo ante Japón.

“Si me permiten un segundito antes de responder esto, quisiera dedicarle esta conferencia de prensa a Miguel Ángel Russo, un entrenador argentino de Boca Juniors que lamentablemente falleció anoche“, expresó el estratega desde Osaka en diálogo con los periodistas.

Y continuó: “Miguel fue un ejemplo de lucha, de superación, de sacrificio, una persona que dignificó la profesión, deja un legado muy grande, muy importante en todos nosotros y le quiero mandar un abrazo muy grande a toda su familia“.

“Miguel deja una marca trascendente porque ha sido de esas personas que dignificaron esta profesión. Así que Miguel, esta conferencia de prensa es para vos“, concluyó el experimentado director técnico de 63 años.

Boca Juniors despide a Miguel Russo en la Bombonera

El velatorio de Miguel Ángel Russo se lleva a cabo en el Hall Central de La Bombonera desde las 10 de la mañana de este jueves 9 de octubre y se prolongará hasta las 12 del mediodía del viernes. Tanto sus allegados como hinchas pueden acercarse hasta el estadio. Al respecto, las autoridades de Boca Juniors aclararon que, por respeto a su familia, está prohibido tomar fotos o filmar en el lugar.

