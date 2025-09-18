Mientras todavía no se anima a confirmar su participación en el Mundial 2026 con la Selección Argentina, Lionel Messi finalmente tomó la decisión de estirar al menos una temporada más su carrera y su estancia en la MLS. Y es que múltiples medios cercanos al Inter Miami confirmaron que Messi renovará su contrato para continuar como futbolista del club.

“Luego de largas negociaciones, que se estiraron durante los últimos meses, Messi acordó los términos de un nuevo contrato multianual“, afirmó el Miami Herald en las primeras horas de este jueves 18 de septiembre. “Será su último contrato como futbolista profesional, y se espera que sea anunciado en los próximos diez días“, detalló el medio.

A diferencia de cómo se maneja el fútbol europeo, en Estados Unidos las temporadas inician en febrero y terminan en noviembre, por lo que los contratos son anuales y el del argentino estaba pactado a terminar a finales de este mismo año. Esta confirmación quiere decir que Messi seguirá jugando al fútbol en 2026 y, consecuentemente, se acerca a una nueva Copa del Mundo con Argentina.

La renovación de Messi enciende las esperanzas de la Selección Argentina. (Getty)

Messi, que ya es el máximo goleador histórico del Inter Miami, acumula 20 goles y 11 asistencias en la presente temporada de la MLS, para un total de 28 goles y 13 asistencias en todas las competiciones en lo que va del 2025, números que muestran que el astro argentino no aqueja sus 38 años.

Con esta decisión, Leo será la gran estrella del Inter Miami al menos otra temporada más y estará presente para la apertura del nuevo estadio del club, el Miami Freedom Park Stadium, que se espera esté listo para el inicio de la temporada 2026 en la MLS.

El concepto del nuevo estadio de Inter Miami que se estrenará en 2026.

El nuevo contrato de Messi también tendría aspectos extra futbolísticos

Si bien será el propio Messi quien decida cuándo y cómo colgar los botines, se espera que la temporada 2026 sea su última como futbolista profesional. Es por ello que varios medios norteamericanos reportan que el nuevo contrato multianual también menciona labores extra futbolísticas que ejercerá una vez dejada su etapa como jugador.

En Inter Miami consideran a Messi como una “figura absolutamente trascendental en la expansión del proyecto”. Ni hablar de la MLS como liga, que tiene a Messi como la base para hacer crecer la competición desde lo deportivo, económico y como negocio. Está claro que, desde su llegada, todas las franquicias se han visto beneficiadas.

Inter Miami le ofrece a Messi la posibilidad de seguir ligado al club una vez retirado. (Getty)

El propio Messi había declarado en 2020 que, una vez retirado, seguiría ligado al mundo del fútbol: “Haré algo relacionado con el fútbol, aunque no de entrenador. No me veo de técnico, pero sí me gustaría ser director deportivo y ahí sí traer los jugadores que yo quiera”, fueron sus palabras en aquel momento. Y el Inter Miami ya empieza a construir el camino para darle esa posibilidad.