”El Mago del Como”: en Italia deliran con Nico Paz tras su actuación vs. Juventus

Nico Paz no hizo más que suscribir todo lo que viene haciendo tanto en el Como 1907 como en la Selección Argentina. Este domingo 19 de octubre, frente a la Juventus por la séptima jornada de la Serie A, registró una asistencia (para el gol de Marc-Oliver Kempf) y un tanto para lo que fue victoria de su equipo 2 a 0 sobre la Juventus.

Ante semejante nivel, los medios italianos no tardaron en resaltar el papel del ex Real Madrid en lo que fue la primera victoria del equipo de la región de Lombardía (a casi 50 kilómetros de Milán) sobre la Vecchia Signora por la liga de la primera división en los últimos 72 años.

”Como si se tratara de un presagio ominoso del partido del miércoles en el Santiago Bernabéu, Nico Paz, una creación del Real Madrid, destrozó a la Juventus con una asistencia y un gol, y los bianconeri perdieron por primera vez esta temporada”, reportó La Gazzetta dello Sport, respecto a la caída de los de Igor Tudor, que este miércoles deben visitar al Merengue por la UEFA Champions League.

En esa misma línea, siempre en relación con el hijo del ex Newell’s, Banfield e Independiente Pablo Paz, el portal citado apuntó: ”El talentoso Paz envió un espléndido centro al segundo palo que se topó con el camuflaje de Kempf. Y en el segundo tiempo, el mago del Como hizo su magia en ataque. En el minuto 79 dio el golpe decisivo con un zurdazo, batiendo a Di Gregorio en la escuadra al contraataque”.

Nico Paz con el premio al MVP del Como vs. Juventus.

Por su parte, Corriere della Sera, no subrayó el juego de Nico, sino que destacó también su personalidad: ”Desconocemos su personalidad fuera del campo, su forma de interactuar en el vestuario, pero la impresión es que Paz no es solo un líder técnico. Su habilidad lo convierte en un referente de 360 ​​grados”.

Nico Paz, cada vez más cerca de volver al Real Madrid

Con el nivel que semana tras otra despliega en los campos de juego de la Serie A, los reportes tanto de Italia como de España coinciden en que en el Real Madrid ya están decididos a depositar los 10 millones de euros que debe depositarle al Como 1907 para hacer uso de la cláusula de derecho a recompra de la ficha de Nico Paz que se puede ejecutar a mediados del año que viene.

Es decir, tras la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, es muy posible que el 10 del Como 1907 se añada a Franco Mastantuono en el plantel que, de momento, comanda Xabi Alonso.

