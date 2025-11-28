La cuenta pendiente que reveló Mascherano antes de disputar con Inter Miami su primera final de Conferencia en la MLS: “Lamentablemente no he podido”

Inter Miami logró clasificarse por primera vez en su historia a jugar una final de Conferencia en la MLS, partido definitorio ante New York City que tendrá lugar este sábado desde las 20.00 (hora de Argentina) en el Chase Stadium y para el que Javier Mascherano tendrá a disposición a todas sus máximas figuras, encabezadas por Lionel Messi como capitán.

El entrenador, que dijo no dará a conocer a sus jugadores la alineación hasta el mismo día de partido para que todos estén enfocados, se hizo el tiempo para reflexionar en diálogo con la prensa sobre la cuenta pendiente que a título personal le ha quedado a lo largo de la campaña y que ansía poder saldar mañana.

“Lamentablemente no he podido compartir los buenos momentos con la gente que uno quiere. Mi familia ha estado acá, hoy no se encuentra pero seguramente llegará para mañana. A lo largo de mi carrera como jugador he compartido tanto bueno como malos momentos con la gente que te acompaña todo el tiempo. Son los indispensables, los que están siempre. Los que te abrazan en los malos momentos y los que celebran los buenos al lado tuyo“, se sinceró.

Y agregó: “Yo soy muy tranquilo, no me voy a los extremos. Trato de vivir todo de manera natural y sobre todo enfocado en lo que viene. Creo que hasta hoy hemos competido bien, pero no hemos conseguido nada. Hablamos mucho en la semana que más allá que hemos recuperado el factor campo, el partido de mañana va a ser muy complicado. Vamos a jugar contra un rival que se ha ganado el derecho de estar en la final de Conferencia, el único que ha ganado los tres partidos de visitante en los playoffs”.

Tweet placeholder

Más allá de valorar la ventaja que puede concederle a sus dirigidos la localía, Mascherano planteó la importancia de poder aislarse del ambiente y no contagiarse del nerviosismo de sus propios hinchas. “Todo lo que puede haber alrededor no tiene que confundirnos. Nuestra mentalidad y nuestra visión tiene que ser mañana ir por todo, por el partido, como hicimos con Cincinnati y como hicimos con Nashville”, señaló.

Publicidad

Publicidad

Equipo en mente, pero reservado

ver también La decisión de la MLS con Lionel Messi tras la victoria del Inter Miami vs. Cincinnati

Javier Mascherano dijo tener muy claro con qué futbolistas y de qué manera saldrá a afrontar la final de la Conferencia Este ante New York City, pero explicó por qué recién mañana se lo comunicará a sus jugadores. “Es la manera de tener a todo el mundo enganchado en el partido”, dijo.

Y agregó: “Sigo sosteniendo que no solamente son importantes los once que inicios, sino también el resto. Sobre todo en este tipo de partidos, es muy importante que todo el mundo esté en alerta, porque los vamos a necesitar a todos”.

En síntesis

Inter Miami jugará su primera final de Conferencia de la MLS este sábado a las 20:00 (hora Argentina) .

jugará su de la este . El entrenador Javier Mascherano tiene a Lionel Messi y todas sus figuras para la final en Chase Stadium .

tiene a y todas sus figuras para la final en . Mascherano no revelará la alineación hasta el mismo día del partido para mantener a todos enfocados.

Publicidad