Llega diciembre y con ello se empiezan a recordar, una vez más, lo que fueron los mejores momentos del paso de la Selección Argentina en la Copa del Mundo de Qatar 2022, la cual, por entonces, como novedad, se disputó entre los dos últimos meses del año, algo inédito en las otras 21 ediciones del certamen organizado por la FIFA.

Y en el caso de este martes 9 de diciembre, el recuerdo -luego de lo que fueron los partidos con Arabia Saudita, México y Polonia en la fase de grupos y los Octavos de Final con Australia-, se posó en el choque con el combinado de Países Bajos comandado por Louis Van Gaal, quien además cumpliría un rol protagónico en la previa del partido que se disputó en el Estadio Icónico de Lusail.

Resulta que el legendario estratega dijo que ”Lionel Messi es el jugador más peligroso y creativo, el que más goles hace y el que más asistencias da”, pero que, por otra parte, ”no juega mucho cuando el rival tiene la posesión del balón. Ahí es donde están nuestras posibilidades“. Todo a horas de desarrollarse el juego por los Cuartos de Final.

Esa declaración encendió la controversia entre los planteles en un cruce que, por cierto, fue el que más amonestados registró de toda la Copa Mundial con 17 apercibidos en total (9 de Argentina y 8 de Países Bajos, entre ellos dos para Denzel Dumfries que fue expulsado en la tanda de penales). De ahí que haya sido bautizado como ”La Batalla de Lusail”.

Y al respecto de este enfrentamiento, la cuenta oficial de la Selección Argentina en X (Twitter) la recordó con una publicación en la que se ven cuatro imágenes que resumen la fricción del partido con la siguiente descripción: ”A tres años de una batalla histórica en Lusail”.

El camino restante de Argentina hacia la consagración en Qatar 2022

Luego de aquel histórico choque con Países Bajos, Argentina siguió su camino hacia la Semifinal de la Copa de Mundo de Qatar 2022. El 13 de diciembre se midió a Croacia, al que superó de manera contundente con un marcador de 3 a 0 (un gol de Lionel Messi y dos de Julián Alvarez), y el 18 del mismo mes a Francia al que venció 4 a 2 en los penales tras empatar 2 a 2 en el tiempo regular y 1 a 1 en el alargue.