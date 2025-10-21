La autocrítica de Rodrigo De Paul antes de disputar sus primeros playoffs en MLS con Inter Miami: “Podemos dar más”

Previo al entrenamiento que Inter Miami realizó este martes sin la presencia de Lionel Messi, desconociéndose hasta el momento los motivos de esa ausencia, Rodrigo De Paul palpitó la que será su primera serie de playoffs con el equipo al que arribó tras disputar el Mundial de Clubes con Atlético de Madrid.

El equipo que conduce Javier Mascherano derrotó el pasado sábado 5-2 a Nashville, pero no pudo superar la tercera posición de la Conferencia Este debido a que Cincinnati, que sumó sus mismos 65 puntos, lo superó por diferencia de goles para quedarse con el segundo lugar. Por ello, Inter Miami volverá a enfrentarse a su más reciente rival, que fue sexto, en una serie cuyo primer partido tendrá lugar el próximo viernes en el Chase Stadium.

“El objetivo es llegar a la final. El fútbol tiene muchos matices que uno no puede controlar, pero todo lo que esté a nuestro alcance lo vamos a hacer. Entiendo la connotación que lleva un partido así, tanto a nivel de juego como mental. Los detalles pueden definir todo así que el desgaste va a ser muy grande, contra un gran equipo“, señaló el mediocampista ante la prensa.

Además, se refirió a la dificultad extra que puede representar disputar la primera serie de playoffs por el título justamente ante el rival al que se han enfrentado más recientemente en la fase regular. “Cuando enfrentás a un rival al que ya enfrentaste, tiene cosas buenas y malas. Conocés sus debilidades y sus virtudes, pero es así para ellos también”, manifestó.

Rodrigo De Paul quiere ayudar a Messi a ganar su primer título de MLS.

De Paul habló también del nivel en el que se ha encontrado desde su arribo a Inter Miami para buscar coronar un título junto a su amigo Lionel Messi, dejando en claro durante su autocrítica que tiene margen de mejora en relación a su aporte al equipo.

“Nunca me conformó, siempre creo que todos podemos dar más. Desde el trabajo, desde la experiencia, desde el conocimiento, hay un montón de factores que siempre van a ayudar a dar más. Como conocer el grupo de trabajo, conocer la liga y los rivales”, remarcó.

Así se disputará la serie de playoffs entre Inter Miami y Nashville

La primera serie de playoffs que Inter Miami disputará en la temporada 2025 de la MLS será al mejor de tres partidos y el equipo que conduce Javier Mascherano tendrá la oportunidad de abrirla como local y también definir en esa condición en caso de existir la necesidad de disputar un tercer partido, por haber finalizado mejor posicionado que Nashville en la Conferencia Este.

El primero de los duelos se disputará el viernes 24 desde las 21.00 (hora de Argentina) en el Chase Stadium, mientras que la revancha está programada para el sábado primero de noviembre desde las 20.30 en Geodis Park. En caso de tener que disputarse un tercer partido de desempate, será el 7 de noviembre, otra vez en Miami, con horario a confirmar.

