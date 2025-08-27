Rechazó al Bayern Múnich y jugó en los 6 continentes, lo declararon muerto 3 veces, secuestró un pingüino y hoy enfrenta a Messi en la MLS

Historias de futbolistas a los que les pasaron muchas cosas, tuvieron que superar grandes dificultades o cuyas vidas cambiaron completamente después del fútbol, hay muchas. Sin embargo, ninguna llega a compararse con la historia de vida de Lutz Pfannenstiel, hoy director deportivo del St. Louis City de la MLS, pero que jugó profesionalmente al fútbol en seis continentes y vivió varias vidas en una.

Eso incluye pasos por Europa, América del Norte, América del Sur, África, Asia y Oceanía, una etapa en prisión por supuesto arreglo verbal de partidos, el secuestro de un pingüino y la fundación de Global United FC, una asociación sin fines de lucro con más de 400 futbolistas profesionales como embajadores para fomentar el deporte en las zonas de más bajos recursos en el continente africano. En medio de todo ello, le salvaron la vida tres veces, cuando parecía que todo terminaba.

Lutz Pfannenstiel jugó en los 6 continentes

Lutz Pfannenstiel se formó como arquero en las inferiores del SC Zwiesel y FC Vilshofen, lo cual lo llevó a ser internacional con la Selección de Alemania Sub 17 y a recibir un ofrecimiento del Bayern Múnich para ir a probarse al club. El nacido en Zwiesel rechazó al club bávaro y allí empezó una carrera que lo llevaría por múltiples clubes de todos los niveles, países… y continentes: el Wimbledon y Nottingham Forest fueron sus clubes en Inglaterra, pasó un par de meses en el Orlando Pirates de Sudáfrica y luego se fue al Sembawang de Singapur.

Bayern Múnich le ofreció un contrato amateur con 19 años y lo rechazó. (Archivo)

Pfannenstiel volvió a Europa para jugar en varios equipos de Finlandia y en el ascenso de Alemania, antes de regresar a Singapur, ya en el año 2000. El Dunedin de Nueva Zelanda fue su siguiente destino, entremezclado con pasos por Inglaterra, Alemania y Noruega. Finalmente para 2004 recaló en el Calgary Mustangs de Canadá. Su ficha muestra también un regreso a Nueva Zelanda, saltos al fútbol de Albania, Armenia y Noruega y un paso por el Vancouver Whitecaps de Estados Unidos en 2007.

Tras ello emigró a Brasil para jugar en el Clube Atlético Hermann Aichinger del Campeonato Catarinense y completar su paso por la única confederación que le faltaba. Se retiró de la actividad profesional en 2011, tras jugar algunas temporadas más en Noruega y Namibia. En total fueron 25 sus clubes en el fútbol y la mayoría de sus experiencias, de apenas un par de meses.

Lutz Pfannenstiel jugó al fútbol en todos los continentes y confederaciones. (Archivo)

Secuestró un pingüino y terminó en prisión

En su libro autobiográfico, ‘El arquero imparable‘, Lutz cuenta dos historias que destacan por sobre el resto: cómo terminó en prisión por un supuesto arreglo de partidos y la vez que secuestró un pingüino y tuvo que devolverlo. Dos situaciones separadas pero igualmente inverosímiles.

Su detención se dio cuando era futbolista en Singapur, allá por el 2001, tras ser acusado de arreglo verbal de partidos en la liga local. Pfannenstiel niega hasta el día de hoy dichas acusaciones: “Estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. No hice nada“, afirma. Aún así, pasó más de 100 días en la cárcel.

Lutz reconoció tener una fascinación por animales exóticos. (Archivo)

La segunda parte de estas historias de vida tiene lugar durante su paso como futbolista por Nueva Zelanda. El alemán relata en su libro como vio una colonia de pingüinos y tuvo la fantástica idea de llevarse uno, ya que es fanático de los animales exóticos. En su casa lo mantuvo en su bañera, donde le proporcionaba agua, hasta que le avisaron que se trataba de una especie protegida y que si las autoridades se enteraban podrían deportarlo o meterlo en prisión. Lo terminó devolviendo.

Regresó de la muerte tres veces

Mientras atajaba en el Bradford AFC del ascenso inglés, Lutz Pfannenstiel protagonizó un momento igualmente difícil de creer que los anteriores: volvió de la muerte en tres ocasiones. Todo sucedió en el Boxing Day -26 de diciembre- del 2002, cuando chocó con un rival y sus pulmones colapsaron.

Ray Killick, fisio del club, le salvó la vida. (Archivo)

Fue declarado clínicamente muerto tres veces, pero Ray Killick, el fisio del equipo, lo salvó haciéndole CPR y respiración boca a boca. Los periódicos británicos titularon aquel suceso como “Keeper saved by kiss of life“, traducido a “Arquero salvado por el beso de la vida“, haciendo un paralelismo con el llamado Kiss of Death, o Beso de la Muerte.

Global United FC, su asociación para fomentar el fútbol

En su último paso por el fútbol africano, jugando en el Ramblers Windhoek de Namibia, Lutz Pfannenstiel tuvo la iniciativa de lo que terminó fundando en 2011 bajo el nombre de Global United FC, una asociación sin fines de lucro para fomentar el deporte en los sectores más humildes del continente.

La asociación realiza proyectos en el sur de África. (Global United FC)

Dicha asociación creció exponencialmente y hoy cuenta con más de 400 futbolistas profesionales y ex futbolistas como embajadores, incluyendo argentinos como Juan Pablo Sorín, Mario Kempes o Claudio Caniggia; leyendas sudamericanas como Chilavert, Cafú o Ze Roberto y varios históricos de diferentes partes del mundo, como Zinedine Zidane, Fernando Morientes, Genaro Gattuso y Jay Jay Okocha.

La asociación se jacta de “usar el fútbol como una plataforma para planificar e implementar proyectos importantes en áreas de protección climática y ambiental, desarrollo deportivo y darle apoyo a las comunidades locales en el sur de África”.

Su rol como director deportivo en el St. Louis de la MLS

Tras retirarse del fútbol y fundar Global United FC, Lutz Pfannenstiel se mantuvo ligado al fútbol, ocupó roles como panelista en diferentes programas deportivos y fue entrenador de arqueros en Namibia, Jefe de Relaciones Internacionales y Scouting en el Hoffenheim y director deportivo del Fortuna Dusseldorf. Pero, para 2020 y en plena pandemia, llegó a la MLS con el St. Louis City SC y se convirtió en director deportivo del club.

Pfannenstiel dejó el club hace apenas un par de días. (ST. Louis City SC)

Lutz Pfannenstiel ocupó el cargo hasta hace un par de días, cuando el club anunció que el alemán dejaría de tener dicho rol en el club. “Entramos en una nueva fase del plan a largo plazo del club para elevar la región y alcanzar nuestro potencial, por lo que consideramos que un cambio en el liderazgo deportivo ayudará en nuestra intención de alcanzar los objetivos”, explicó la institución.

Con 52 años y experiencias que muchos no viven en toda su vida, Lutz Pfannenstiel buscará iniciar un nuevo proyecto y, como todo lo que ha hecho hasta la fecha, seguramente estará ligado al fútbol. Aunque para cuando termine todo, tal vez tenga que sacar un segundo volumen de su biografía.