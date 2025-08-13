Es tendencia:
Sufre Lionel Messi: Inter Miami vendió a uno de sus compañeros a otro equipo de la MLS y sin consultarle

Tras no entrar en los planes de Mascherano, el arquero se marchó luego de cinco años en el club.

Por Marco D'arcangelo

El plantel de Inter Miami campeón de la Leagues Cup 2023.
© GettyEl plantel de Inter Miami campeón de la Leagues Cup 2023.

Mientras espera por la recuperación de Lionel Messi, quien apunta a reaparecer contra Tigres por los cuartos de final de la Leagues Cups, Inter Miami no se retiró del mercado de pases, y en este sentido se desprendió de una de las figuras del equipo en los últimos años. 

Es que, tras no estar en los planes de Javier Mascherano, Drake Callender, el arquero que fue figura en la obtención de la Leagues Cups 2023, se marchará de la institución para convertirse en nuevo refuerzo de Charlotte FC, equipo que pelea con las Garzas por clasificar a los playoff de la Zona Este de la MLS.

Acorde a lo informado por el medio estadounidense Give Me Sport, Inter Miami llegó a un acuerdo con el elenco de Carolina del Norte para transferir al golero. Además, agregaron que las negociaciones tomaron por sorpresa a Callender, ya que no le habrían consultado su opinión al respecto. 

Cabe destacar que las Garzas buscaban desprenderse del arquero desde hace un tiempo, ya que Mascherano tiene en mayor consideración a Ustari y Rocco Ríos Novos, pero la misma se retrasó por distintas lesiones que sufrió, por la que también tuvo que pasar por el quirófano a causa de una hernia deportiva. 

Tal es así que a lo largo de la temporada, solamente disputó tres encuentros con la camiseta de Inter Miami, todos por la MLS, en los que recibió cinco goles y solamente tuvo una valla invicta, en la victoria 2 a 1 ante Philadelphia, donde ingresó a falta de 4 minutos para el final del duelo. 

En su nuevo equipo, Callender peleará por un lugar junto a Kristijan Kahlina, quien fue elegido como el Arquero del Año de la MLS en la última temporada y que tiene vínculo con la institución hasta fines del año que viene, con la posibilidad de extender el mismo hasta diciembre de 2027.

Drake Callender atajó el penal para que Inter Miami gane la Leagues Cup 2023. (Getty).

Los números de Drake Callender en Inter Miami

En sus cinco temporadas como arquero de las Garzas, Callender disputó un total de 118 partidos. En los mismos, recibió 183 goles y mantuvo su arco en 0 en 19 ocasiones. Además, recibió solamente dos tarjetas amarillas y no fue expulsado en 10.654 minutos en cancha. En cuanto a su palmarés, ganó la Leagues Cups 2023 y la Supporters’ Shield 2024.

