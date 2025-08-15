Tras ser goleado en el clásico vs. Orlando, Mascherano confirmó la vuelta de Messi en el Inter Miami

Inter Miami sufrió una dura caída en el clásico de la Florida ante Orlando City el pasado domingo; fue caída por 4 a 1 para los dirigidos por Javier Mascherano que no pudieron contar por segundo partido consecutivo con Lionel Messi, luego de que el capitán argentino saliera lesionado a los 11 minutos del partido vs. Necaxa por Leagues Cup a comienzos del mes de agosto.

Sin embargo, para fortuna las Garzas, Leo Messi ya está recuperado y así lo aseguró el propio Mascherano, a la vez que confirmó que estará disponible para el partido frente a LA Galaxy de este sábado. “Leo está bien, de hecho ya desde el miércoles ha entrenado con el equipo“, le reconoció Masche a la prensa previo a la práctica matutina del Inter.

“Más allá de que nos queda el entrenamiento de hoy, creemos que si no pasa nada raro, va a estar convocado para el partido de mañana“, declaró el entrenador, que buscará contar con plantel completo para el encuentro contra el colista de la Conferencia Oeste.

Qué lesión tuvo Messi en Inter Miami

De acuerdo al comunicado oficial compartido por el Inter Miami luego del partido vs. Necaxa, Leo tuvo una lesión muscular leve en la pierna derecha. Se esperaba que su ausencia se extendiera incluso hasta el partido contra LA Galaxy de este sábado, pero finalmente el astro argentino logró recuperarse y estará presente en el partido.

Lionel Messi salió lesionado en Inter Miami ante Necaxa.

Inter Miami debe recuperar partidos en la MLS

Con su participación en la Leagues Cup, el Inter Miami se ha quedado un tanto atrás en la MLS y tiene tres partidos menos que el líder de la Conferencia Este, Philadelphia United. La diferencia es de 9 puntos, por lo que de ganar sus tres partidos pendientes, podría volver a la cima.