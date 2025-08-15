Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

Tras ser goleado en el clásico vs. Orlando, Mascherano confirmó la vuelta de Messi en el Inter Miami

Messi vuelve luego de perderse los últimos dos partidos por lesión.

Por Germán Celsan

Javier Mascherano confirmó la vuelta de Messi
© GettyJavier Mascherano confirmó la vuelta de Messi

Inter Miami sufrió una dura caída en el clásico de la Florida ante Orlando City el pasado domingo; fue caída por 4 a 1 para los dirigidos por Javier Mascherano que no pudieron contar por segundo partido consecutivo con Lionel Messi, luego de que el capitán argentino saliera lesionado a los 11 minutos del partido vs. Necaxa por Leagues Cup a comienzos del mes de agosto.

Sin embargo, para fortuna las Garzas, Leo Messi ya está recuperado y así lo aseguró el propio Mascherano, a la vez que confirmó que estará disponible para el partido frente a LA Galaxy de este sábado. “Leo está bien, de hecho ya desde el miércoles ha entrenado con el equipo“, le reconoció Masche a la prensa previo a la práctica matutina del Inter.

“Más allá de que nos queda el entrenamiento de hoy, creemos que si no pasa nada raro, va a estar convocado para el partido de mañana“, declaró el entrenador, que buscará contar con plantel completo para el encuentro contra el colista de la Conferencia Oeste.

Qué lesión tuvo Messi en Inter Miami

De acuerdo al comunicado oficial compartido por el Inter Miami luego del partido vs. Necaxa, Leo tuvo una lesión muscular leve en la pierna derecha. Se esperaba que su ausencia se extendiera incluso hasta el partido contra LA Galaxy de este sábado, pero finalmente el astro argentino logró recuperarse y estará presente en el partido.

Lionel Messi salió lesionado en Inter Miami ante Necaxa.

Lionel Messi salió lesionado en Inter Miami ante Necaxa.

Publicidad

Inter Miami debe recuperar partidos en la MLS

Con su participación en la Leagues Cup, el Inter Miami se ha quedado un tanto atrás en la MLS y tiene tres partidos menos que el líder de la Conferencia Este, Philadelphia United. La diferencia es de 9 puntos, por lo que de ganar sus tres partidos pendientes, podría volver a la cima.

germán celsan
Germán Celsan

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
mgrosman
chicho grosman

El deseo del Flaco Donatti de volver al fútbol tras superar la depresión: "No me importa la plata"

jpasman
toti pasman

Maxi Salas era el corazón del Racing de Costas y se notó en la caída con Peñarol

ggrova
german garcía grova

Portland Timbers avanza por Matías Rojas, marginado en River

Lee también
A un día del clásico entre Inter Miami y Orlando City, Mascherano dijó cómo evoluciona Messi de su lesión
Lionel Messi

A un día del clásico entre Inter Miami y Orlando City, Mascherano dijó cómo evoluciona Messi de su lesión

De Paul la rompió sin Messi, Inter Miami clasificó y Mascherano le agradeció: “Venir de vacaciones y contagiar lo que contagia”
MLS

De Paul la rompió sin Messi, Inter Miami clasificó y Mascherano le agradeció: “Venir de vacaciones y contagiar lo que contagia”

Mascherano habló del tiempo que le demandará a Messi recuperarse de su lesión: “Él es especial en ese sentido”
Lionel Messi

Mascherano habló del tiempo que le demandará a Messi recuperarse de su lesión: “Él es especial en ese sentido”

Almeyda habló del regreso de Lamela al Sevilla: "Su físico le dijo basta"
Fútbol europeo

Almeyda habló del regreso de Lamela al Sevilla: "Su físico le dijo basta"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo