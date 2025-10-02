A qué hora juega la Selección Argentina vs. Italia en el Mundial sub 20

Después de dos primeras presentaciones sin fisuras, la Selección Argentina se prepara para cerrar la fase de grupos del Mundial Sub 20 ante Italia, que buscará asegurar su pase a octavos. El equipo de Diego Placente volverá al Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso para medirse ante el combinado europeo.

La Albiceleste comenzó su participación en la competencia con un contundente 3 a 1 ante Cuba, jugando 80 minutos con un jugador menos. En su segundo partido, derrotó sin contratiempos a Australia por 4 a 1 y se aseguró un lugar entre los 16 mejores del certamen. Con un empate, le alcanzará para avanzar como líder de grupo.

La Azzurri perdió dos puntos clave ante Cuba en la fecha 2 y eso lo impidió llegar a la fecha 3 con la clasificación en el bolsillo. De todas formas, una igualdad con la Albiceleste le será suficiente para ser escolta. En caso de ganar, clasificará en el primer puesto.

A qué hora juega Argentina ante Italia por el Mundial sub 20 y dónde verlo

La Selección Argentina estará cara a cara con Italia este sábado 4 de octubre, desde las 20. En ese mismo horario también chocarán Australia y Cuba, los otros integrantes del grupo D. Más temprano, a las 17, se jugará México vs. Marruecos y España vs. Brasil.

Cabe destacar que todos los partidos del Mundial sub 20 se podrán ver a través de Dsports y su plataforma de streaming, Dgo. Sin embargo, todos los partidos de Argentina serán posibles de sintonizar por Telefé.

La lista de convocados de Argentina para el Mundial de Chile Sub 20

ARQUEROS : Santino Barbi – Talleres, Álvaro Busso – Vélez Sarsfield, Alain Gómez – Valencia.

: Santino Barbi – Talleres, Álvaro Busso – Vélez Sarsfield, Alain Gómez – Valencia. DEFENSORES : Dylan Gorosito – Boca, Santiago Fernández – Talleres

: Dylan Gorosito – Boca, Santiago Fernández – Talleres Tobías Ramírez – Argentinos Juniors, Valente Pierani – Estudiantes de La Plata, Juan Manuel Villalba – Gimnasia y Esgrima La Plata, Teo Rodríguez Pagano – San Lorenzo, Julio Soler – Bournemouth.

VOLANTES : Tomás Pérez – Porto, Milton Delgado – Boca, Tobías Andrada – Vélez Sarsfield, Álvaro Montoro – Botafogo, Valentino Acuña – Newell’s Old Boys, Santino Andino – Godoy Cruz

: Tomás Pérez – Porto, Milton Delgado – Boca, Tobías Andrada – Vélez Sarsfield, Álvaro Montoro – Botafogo, Valentino Acuña – Newell’s Old Boys, Santino Andino – Godoy Cruz DELANTEROS: Alejo Sarco – Bayer 04 Leverkusen, Ian Subiabre – River, Mateo Silvetti – Inter Miami, Gianluca Prestianni – Benfica, Maher Carrizo – Vélez Sarsfield.

Todos los grupos del Mundial Sub 20

Grupo A: Chile, Nueva Zelanda, Japón y Egipto.

Grupo B: Corea del Sur, Ucrania, Paraguay y Panamá.

Grupo C: Brasil, México, Marruecos y España.

Grupo D: Italia, Australia, Cuba y Argentina.

Grupo E: Estados Unidos, Nueva Caledonia, Francia y Sudáfrica.

Grupo F: Colombia, Arabia Saudita, Noruega y Nigeria.

