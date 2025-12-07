Este sábado 6 de noviembre, el defensor Jesús Orozco fue noticia por una espeluznante lesión que sufrió en una de las semifinales de vuelta del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX que disputó con el Cruz Azul frente a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León en el estadio El Volcán.

El futbolista de 23 años, cuando iban 35 minutos del segundo tiempo, en el intento por interceptar un remate de Ángel Correa por el sector izquierdo del área defendida por el equipo dirigido por el técnico argentino Nicolás Larcamón, padeció, en principio, la torcedura de su tobillo derecho.

A falta de parte médico, las imágenes hacen temer un cuadro que le demande al protagonista una larga recuperación. De modo tal, que en México ya se da por sentado que ‘Chiquete’ no podrá decir presente en el Desafío de las Américas (una de las instancias de la reedición de la Copa Intercontinental) contra Flamengo, este miércoles 10 de diciembre en Qatar.

Asimismo, Orozco, que venía siendo parte de la Selección de México y que fue titular en la última presentación del combinado que comanda Javier Aguirre en el amistoso del mes de noviembre frente a Paraguay, se presume como una baja para lo que será la Copa Mundial en la que el Tri será anfitrión al igual que Estados Unidos y Canadá.

El momento de la lesión de Jesús Orozco.

Cruz Azul se quedó afuera del Torneo Apertura de la Liga MX

Cruz Azul empató 1 a 1 con los Tigres de la UANL y no le alcanzó para quedarse con el pase a la Final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. En caso de llegar a clasificar a la Final, hubiera tenido que postergar los duelos con Toluca (el otro finalista), puesto que este miércoles, tal como se describe anteriormente, deberá medirse al Flamengo.

El elenco cementero, campeón de la Concacaf Champions Cup, intentará mejorar el rendimiento del Pachuca, que el año pasado perdió la Final de la Copa Intercontinental con el Real Madrid. Para eso, tendrá que superar al flamante ganador de la Copa Libertadores, vencer al Pyramids de Egirpo (vencedor de la Liga de Campeones de la CAF) y hacer lo propio con el París Saint-Germain, actual campeón de la UEFA Champions League.

