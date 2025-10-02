Es tendencia:
Mientras se disputa el Mundial Sub 20 de Chile, la FIFA confirmó dónde se jugará la próxima edición del certamen

En el Consejo anual, FIFA determinó que el Mundial Sub 20 de 2027 se dispute en dos países europeos.

Infantino, presidente de la FIFA.
Infantino, presidente de la FIFA.

Mientras el Mundial Sub 20 se desarrolla en Chile, la FIFA, ente organizador de este certamen, realizó su consejo anual en Zurich, y allí uno de los temas que se charlaron fue la sede del próximo torneo para esta categoría, que se disputará dentro de dos años. 

Finalmente, se decidió que la próxima Copa del Mundo Sub 20, que será para futbolistas nacidos a partir del 1° de enero de 2027, se dispute en tierras europeas, con dos países como sedes, algo inédito para esta categoría, ya que será la primera vez que ocurra. 

Los dos países que albergarán la cita mundialista serán Azerbaiyán y Uzbekistán. Por el momento, se desconoce en qué fecha se llevará a cabo este torneo, pero se espera que sea en el otoño europeo para que coincida con los días en los que se está jugando este Mundial en Chile. 

Al ser 24 los seleccionados que disputarán este torneo, las dos sedes ya están clasificadas automáticamente, por lo que serán 22 los países que obtendrán sus boletos a través de sus respectivas eliminatorias. En el caso de Argentina y Conmebol será con el Sudamericano de principios de 2027

El comunicado de Uzbekistán y Azerbaiyán tras conocerse la noticia 

“¡Uzbekistán y Azerbaiyán albergarán la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027! Esta decisión fue confirmada hoy en la reunión del Consejo de la FIFA. Uzbekistán está listo una vez más para mostrar su hospitalidad y pasión por el fútbol en el escenario mundial”, fue el posteo de la cuenta oficial de la Selección de Uzbekistán para dar a conocer la noticia. 

“Según la decisión del Comité Ejecutivo de la FIFA, la fase final del Mundial Sub-20 de 2027 se celebrará en Azerbaiyán y Uzbekistán. Esta importante e histórica decisión es una clara muestra de las relaciones amistosas entre los jefes de Estado, de las políticas orientadas al bienestar y desarrollo de los países, así como de la especial atención y cuidado que se muestra al deporte en ambos países. Me gustaría agradecer al Presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y a los miembros del Comité Ejecutivo por su apoyo”, expresó la cuenta de la Asociación de Fútbol de Azerbaiyán. 

