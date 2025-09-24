Qué significa la “tarjeta verde” en el arbitraje, según la FIFA

En épocas en las que el arbitraje a nivel mundial, con o sin VAR, genera polémicas y discrepancias, la FIFA se encuentra buscando soluciones constantemente para mejorar el desarrollo del juego y que se reduzcan las incidencias que generan controversia por lo que sancionan -o no- los colegiados.

Así como el VAR llegó poco a poco, y se instaló en todos los certámenes importantes del mundo, así como también llegó a más de 200 torneos locales de más de 60 federaciones vinculadas a la FIFA, la casa madre del fútbol global buscará intensificar el uso del FVS (Football Video Support) para mejorar el arbitraje en términos generales. Esto es, en términos formales, la famosa “tarjeta verde” de la que tanto se está hablando.

¿Qué es el FVS en el arbitraje? Básicamente, es una nueva herramienta de video que se asemeja al VAR, pero con una enorme diferencia. El Football Video Support precisa de menos personal que el VAR tradicional, y busca revolucionar el arbitraje al entregar el control de las revisiones a los entrenadores de los equipos. Sí, el FVS permitirá a los DTs solicitar revisiones de determinadas jugadas que requieran su intervención.

Cada equipo tendrá un límite de dos pedidos por partido, que podrán usar para revisar decisiones del referí en casos de goles, penales, tarjetas rojas directas o errores de identidad, tal como sucede en las revisiones de VAR. Para “activar” el FVS a favor, los entrenadores deberán mostrarle una tarjeta verde al árbitro. Un caso muy similar al Challenge en tenis, vóley o incluso básquet.

ver también Con Mastantuono y Lamine Yamal incluidos, las 10 figuras juveniles que no estarán en el Mundial Sub-20

Casos en los que ya se probó el FVS

El Mundial sub 20 que se disputará en Chile desde este sábado 27 de septiembre será la tercera prueba a nivel global del FVS. Esto ya se utilizó en la Copa Juvenil Blue Stars y en la Copa del Mundo femenina sub 20, que se disputó en Colombia en 2024.

Así, el certamen que disputará la Selección Argentina comandada por Diego Placente en tierras trasandinas será parte de un nuevo testeo de parte de la FIFA para comprobar si el soporte arbitral de video puede instalarse con mayor fuerza en el fútbol mundial.

Publicidad

Publicidad

Qué dice la FIFA del FVS

El FVS tiene como objetivo evitar las demoras y reducir la presión para los árbitros. Cabe destacar que el primer punto era lo que más preocupaba a FIFA por el VAR.

Pierluigi Collina, impulsor interno de FIFA de la tarjeta verde (Getty)

Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros del ente máximo del fútbol mundial, habló sobre esto: “Es fundamental que los árbitros tengan la oportunidad de participar en torneos con las estrellas del futuro y que podamos realizar más pruebas del FVS, que hasta la fecha ha sido todo un éxito”, comentó el exárbitro italiano.

Publicidad

Publicidad

En su momento, cuando se creó para que haga su estreno en el Mundial femenino sub 20, la FIFA emitió un comunicado en el que simplificó que el FVS es una versión más sencilla del VAR.

“Aunque el VAR ya se aplica en más de 200 competiciones de 65 federaciones miembro, la FIFA ha recibido numerosas solicitudes por parte de federaciones que desean brindar apoyo tecnológico a sus árbitros de forma más económica”, comienza el comunicado difundido en 2024.

“En respuesta a estas peticiones, la FIFA ha creado el FVS, que, a diferencia del VAR, no utiliza oficiales de partido de vídeo especializados y, por lo tanto, no comprueba automáticamente todos los incidentes que cambian el partido. En su lugar, la responsabilidad recae en los dos entrenadores principales, que podrán realizar un número limitado de solicitudes de revisión por partido cuando consideren que ha habido un error claro y evidente en incidentes que modifican el partido, como gol/no gol, penalti/no penalti, tarjeta roja directa o confusión de identidad”, cierra el informe, aclarando cómo y cuándo se debe utilizar el FVS.

Publicidad