La tajante respuesta de Gianni Infantino sobre la posibilidad de eliminar a Israel del Mundial 2026: “Paz y unidad”

En las últimas semanas, fueron varios los protagonistas del mundo del fútbol que pidieron la exclusión de la Selección de Israel de las Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, también la de sus equipos en torneos internacionales, en este 2025 sería Maccabi Tel Aviv, que disputa la UEFA Europa League. Quienes lo solicitan utilizan el ejemplo de Rusia, que quedó afuera de toda competición luego del inicio de la guerra contra Ucrania en marzo de 2022.

Este jueves 2 de octubre se celebró un Consejo de la FIFA en Zúrich y quien se refirió a la cuestión de Israel fue Gianni Infantino, máximo mandatario de la entidad: “En la FIFA, nos comprometemos a usar el poder del fútbol para unir a las personas en un mundo dividido. Nos solidarizamos con quienes sufren en los numerosos conflictos que existen hoy en día en todo el mundo, y el mensaje más importante que el fútbol puede transmitir ahora mismo es el de paz y unidad“.

Además, agregó: “La FIFA no puede resolver los problemas geopolíticos, pero puede y debe promover el fútbol en todo el mundo aprovechando sus valores unificadores, educativos, culturales y humanitarios”.

¿Por qué piden que Israel sea excluido?

El motivo por el que se pide que se elimine a Israel de las Eliminatorias y de sus equipos de las competiciones internacionales es por la dramática situación que se vive en la Franja de Gaza. Se acusa al gobierno israelí de cometer un genocidio, con ataques incesantes a la población civil y también el impedimento de dejar llegar a la ayuda humanitaria.

La UEFA votará por la exclusión de Israel

En los próximos días habrá una votación en la UEFA para definir cuál es la situación de la Selección de Israel, se definirá por mayoría simple y en caso de resultar positiva la exclusión, el combinado israelí deberá dejar de participar inmediatamente de las Eliminatorias. Por otro lado, Maccabi Tel Avivi también tendrá que abandonar la UEFA Europa League, certamen en el cual ya enfrentó al PAOK de Grecia en la primera fecha.

