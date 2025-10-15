Por qué no juega Maher Carrizo en Argentina vs. Colombia por las semifinales del Mundial sub 20

La Selección Argentina busca una nueva final en un Mundial sub 20, algo que no consigue hace exactamente 18 años. Para ello, deberá superar a su par de Colombia este miércoles desde las 20 horas en el Estadio Nacional de Santiago de Chile.

Con el público local y cafetero en contra, el equipo de Diego Placente quiere soñar con llegar a la final de la Copa del Mundo. Sin embargo, el conjunto albiceleste tendrá varias bajas de peso, entre las que se encuentra Maher Carrizo, uno de los jugadores con mejor andar durante el Mundial entero.

Doblete ante Nigeria en octavos y el gol que encaminó el triunfo contra México en cuartos, el extremo de Vélez Sarsfield se convirtió en pieza clave para Placente durante el certamen, pero lo perderá para el duelo de esta noche frente a Colombia. ¿El motivo? Maher llegó a las dos amarillas en el torneo y tendrá que cumplir una fecha de suspensión. La última de ellas fue ante la Tri, por lo que la jornada en la que estará fuera coincide con las semifinales.

Así las cosas, Maher Carrizo no podrá ser de la partida ni alternativa para el compromiso que puede depositar a la Selección Argentina en una nueva final de un Mundial sub 20. Su reemplazante será Mateo Silvetti. Y cabe destacar que Placente tampoco podrá contar con Valente Pierani ni con Álvaro Montoro, ambos ausentes por lesión.

Maher Carrizo y Emanuel Benjamin, jugadores de Argentina e Italia, respectivamente.

La posible formación de Argentina ante Colombia por el Mundial sub 20

Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Tomás Pérez, Juan Villalba, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña; Gianluca Prestianni, Mateo Silvetti y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Publicidad

Publicidad

Qué canal pasa Argentina vs. Colombia por el Mundial Sub 20

El encuentro entre la Albiceleste y los cafeteros, programado para este miércoles 15 de octubre a las 20.00 horas de Argentina podrá verse en vivo a través de la pantalla de Telefe, así como también por DSports y su plataforma online, DGo.

El camino de Argentina a las semifinales del Mundial Sub 20

El equipo comandado por Diego Placente viene con un trabajo perfecto hasta esta instancia. Terminó primero del Grupo D con 9 puntos producto de tres victorias, ante Cuba, Australia e Italia. Ya en octavos de final, se midió frente a Nigeria, seleccionado al que goleó por 4 a 0.

En la última instancia, los cuartos de final, se enfrentó ante la Selección de México, una de las sensaciones del certamen, y se quedó con una sólida victoria por 2 a 0, gracias a los goles de Maher Carrizo en el primer tiempo y Tomás Silvetti en el complemento.

Publicidad