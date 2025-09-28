Es tendencia:
Qué canal pasa Argentina vs. Cuba por la fase de grupos del Mundial Sub 20 de Chile

Este domingo, el combinado nacional que dirige Diego Placente se mide ante el elenco cubano por la primera fecha del grupo D.

Por Nahuel De Hoz

El equipo de la Selección Argentina Sub 20.
© EFEEl equipo de la Selección Argentina Sub 20.

Este domingo a la noche, la Selección Argentina enfrenta a Cuba por el debut de la Copa del Mundo Sub 20. El partido por el grupo D comienza a partir de las 20 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander, ubicado en la reconocida ciudad de Valparaíso. Además, el árbitro internacional asignado que liderará la terna es Muhammad Nazmi bin Nasaruddin, nacido en Malasia.

El combinado nacional que comanda tácticamente Diego Placente quiere comenzar el certamen con el pie derecho y sumar un triunfo ante un elenco que, a priori, es menor en cuanto a la jerarquía de sus futbolistas pero que se hace fuerte desde el aspecto físico. Por ese motivo es que este estreno promete ser más que electrizante para cerrar la jornada del fin de semana.

Lo cierto es que el compromiso por la primera fecha del Mundial Sub 20 que protagonizan Argentina y Cuba, es transmitido exclusivamente por las pantallas de Telefé y DSports. Además, bien se sabe que ambos canales cuentan con plataformas digitales donde también se puede ver el cotejo en vivo. Vale resaltar que esta información aplica únicamente para el territorio albiceleste.

La Selección Argentina sub 20 en el predio de AFA.

La Selección Argentina sub 20 en el predio de AFA.

Cabe recordar que el seleccionado que dirige Placente clasificó a esta Copa del Mundo por haber sido subcampeón del Hexagonal Final en el Sudamericano Sub 20, tras perder la final ante Brasil a principio de año. De esta manera, aseguró su participación en la cita máxima que se disputa en las principales ciudades de Chile y cuenta con un total de 24 selecciones participantes.

Los convocados de la Selección Argentina Sub 20

Arqueros

  • Santino Barbi (Talleres)
  • Álvaro Busso (Vélez)
  • Alain Gómez (Valencia, España)
Defensores

  • Dylan Gorosito (Boca)
  • Santiago Fernández (Talleres)
  • Tobías Ramírez (Argentinos Juniors)
  • Valente Pierani (Estudiantes de La Plata)
  • Juan Manuel Villalba (Gimnasia La Plata)
  • Teo Rodríguez Pagano (San Lorenzo)
  • Julio Soler (Bournemouth, Inglaterra)

Mediocampistas

  • Milton Delgado (Boca)
  • Tomás Pérez (Porto, Portugal)
  • Tobías Andrada (Vélez)
  • Álvaro Montoro (Botafogo)
  • Valentino Acuña (Newell’s)

Delanteros

  • Ian Subiabre (River Plate)
  • Maher Carrizo (Vélez)
  • Alejo Sarco (Beyer Leverkusen, Alemania)
  • Santino Andino (Godoy Cruz)
  • Mateo Silvetti (Inter Miami, Estados Unidos)
  • Gianluca Prestianni (Benfica, Portugal)
nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

