Qué pasa si la Selección Argentina gana, empata o pierde hoy vs. Colombia por el Mundial Sub 20

La Selección Argentina se mide a Colombia desde las 20.00 en el Estadio Nacional de Santiago por las semifinales del Mundial Sub 20 que se está desarrollando en Chile, con intenciones de volver a jugar por el título después de 18 años en la categoría.

El equipo que conduce Diego Placente viene de eliminar a un seleccionado mexicano que había sacado chapa de candidato, derrotándolo 2-0 con goles de Maher Carrizo y Mateo Silvetti. En octavos de final había dejado en el camino a Nigeria con goleada 4-0; mientras que había superado la fase de grupos con puntaje ideal, ocho goles a favor y solo dos en contra.

Colombia, por su parte, sacó adelante un durísimo partido ante España en cuartos de final, imponiéndose por 3-2. En octavos había superado a Sudáfrica 3-1 y venía de ser primera con 5 puntos en un grupo muy ajustado, en el que solo consiguió una victoria.

El seleccionado cafetero cuenta con uno de los máximos anotadores del torneo, Néiser Villarreal con 5 tantos, quien sin embargo no estará disponible por haber llegado a las dos tarjetas amarillas, mismo castigo que correrá para Maher Carrizo, una de las máximas figuras de La Albiceleste. En el equipo que conduce Diego Placente tampoco podrán estar por lesión Álvaro Montoro y Valente Pierani.

El plantel recibió la visita de Juan Pablo Sorín, campeón mundial Sub 20 hace 30 años.

¿Qué pasa si Argentina gana, empata o pierde con Colombia?

Si Argentina gana ante Colombia logrará la clasificación a la final del Mundial Sub 20 de Chile, por lo que volverá a jugar por el título en la categoría después de 18 años.

Si Argentina empata con Colombia al cabo de los 90 minutos de juego reglamentarios, se disputará una prórroga de dos tiempos de 15 minutos y en el caso de persistir la igualdad se decidirá por definición desde el punto de penal el clasificado a la final.

Si Argentina pierde con Colombia no podrá acceder a la final del Mundial Sub 20 y deberá jugar por el tercer puesto ante el perdedor de la llave entre Marruecos y Francia.

Las probables formaciones de Argentina y Colombia

La Selección Argentina que conduce Diego Placente saldría a la cancha con Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Villalba, Julio Soler; Tobías Andrada o Tomás Pérez, Milton Delgado, Valentino Acuña; Gianluca Prestianni, Ian Subiabre o Santino Andino y Alejo Sarco.

Colombia, por su parte, haría lo propio con Jordan García; Julio Bazán, Simón García, Yéimar Mosquera, Juan Arizala; Kéner González, José Cavadía o Jordan Barrera , Elkin Rivero; Óscar Perea, Emilio Aristizábal y Joel Canchimbo.