Qué pasa si la Selección Argentina gana, empata o pierde hoy vs. México por el Mundial Sub 20

Tras superar la fase de grupos con cosecha perfecta y despachar a Nigeria con goleada en octavos de final, la Selección Argentina afronta su desafío de mayor riesgo en lo que va del Mundial Sub 20 enfrentando a México desde las 20.00 en el Estadio Nacional de Santiago, por el pase a las semifinales del torneo.

El equipo que conduce Diego Placente fue líder del Grupo D con 9 puntos en tres presentaciones, gracias a los triunfos ante Cuba por 3-1, Australia 4-1 e Italia por 1-0. En octavos de final se impuso 4-0 a Nigeria y tiene en Alejo Sarco a uno de los goleadores del torneo con 4 tantos, solo uno menos que Benjamín Cremaschi que lidera en soledad como máximo artillero.

La Selección de México la tuvo más difícil en la fase de grupos, ya por la categoría de los rivales a los que se enfrentó. Empató 2-2 ante Brasil y España en sus primeras dos presentaciones y abrochó su clasificación gracias al triunfo 1-0 sobre Marruecos. En octavos de final resolvió con mucha mayor holgura, dejando a Chile fuera de competencia en su casa con victoria 4-1.

¿Qué pasa si Argentina gana, empata o pierde contra México?

Si Argentina gana ante México logrará la clasificación a las semifinales del Mundial Sub 20 de Chile, instancia en la que se medirá ante el ganador de la eliminatoria entre Colombia y España.

Si Argentina empata con México al cabo de los 90 minutos de juego reglamentario se disputará una prórroga de dos tiempos de 15 minutos y en el caso de persistir la igualdad se decidirá por definición desde el punto de penal el clasificado a semifinales.

Si Argentina pierde con México quedará inmediatamente eliminada del Mundial Sub 20 y será el representativo de Concacaf el clasificado a la semifinal.

Las probables formaciones de Argentina y México

El equipo que conduce Diego Placente saltaría a la cancha con Santino Barbi; Dylan Gorosito, Valente Pierani, Tobías Ramírez, Julio César Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña; Ian Subiabre o Santino Andino, Maher Carrizo, Gianluca Prestiani y Alejo Sarco.

México, por su parte, haría lo propio con Emmanuel Ochoa, Everardo López, Diego Ochoa, José Pachuca, Diego Sánchez, Obed Vargas, Elias Montiel, Alexei Domínguez, Iker Fimbres, Gilberto Mora y Tahiel Jiménez

