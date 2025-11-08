Durante la primera mitad del Mundial Sub 20 que se disputó en Chile entre septiembre y octubre, un futbolista mexicano de tan solo 16 años se llevó los elogios de la prensa alrededor del planeta y generó interés de parte de algunos de los clubes más poderosos de Europa, entre ellos Real Madrid y Barcelona.

Se trató de Gilberto Mora, futbolista de los Xolos de Tijuana ya con buena experiencia en Liga MX, que entre la fase de grupos y los octavos de final marcó tres goles y entregó dos asistencias, además de mostrarse como el futbolista más cerebral y dueño de la pelota parada en el equipo dirigido por Eduardo Arce.

El camino terminó de manera abrupta con una derrota 2-0 en cuartos de final ante la Selección Argentina, partido que no escapó a las tensiones futboleras que se han generado entre ambos países desde que se enfrentaron en la fase de grupos del último Mundial de mayores, en Qatar, en el que La Albiceleste terminó coronándose.

Un mes después, habiendo celebrado ya los 17 años, Gilberto Mora está valorado entre los futbolistas Sub 20 mejor cotizados del mundo, debido a que ante el interés de poderosos equipos europeos los Xolos de Tijuana decidieron tasarlo en 30 millones de dólares.

Gilberto Mora, joya de los Xolos de Tijuana. (Getty).

“He logrado que varios clubes me busquen; no sé, pero yo trato de enfocarme en mi futbol, en la cancha, que es lo más importante, y solito se va a dar”, le dijo el mexicano a ESPN sobre los rumores que lo vinculan al fútbol europeo, pese a lo cual intenta mantenerse con los pies sobre la tierra.

Publicidad

Publicidad

Mucha más rienda suelta a la ilusión dio al ser consultado sobre si la Selección de México estará en condiciones de pelear por conquistar el Mundial de 2026 que tendrá al país como sede junto a Estados Unidos y Canadá. “Yo creo que México es favorito a ganar el Mundial. Estamos en casa”, dijo.

ver también Así será el sorteo del Mundial 2026: fecha, formato, y bombos confirmados

Según Mora, solo hay que hacer un pequeño ajuste en la mentalidad del futbolista mexicano para conseguir un objetivo que hoy parece muy lejano y lo justificó poniendo a Hugo Sánchez como ejemplo: “Creo que nos falta creérnosla, nada más eso. Tenemos todo para ser campeones. Hay que aprender de la mentalidad de Hugo Sánchez, que hizo lo que hizo en Europa”, dijo sobre el goleador que supo brillar en Real Madrid.

¿Jugará Gilberto Mora el Mundial de 2026?

Pese a que solo tendrá 17 años cuando inicie la Copa del Mundo de 2026, Gilberto Mora sabe que es muy bien valorado por Javier Aguirre, entrenador de la Selección mayor de México, y que su lugar en la lista definitiva hoy por hoy es pedido casi de manera unánime por los fanáticos mexicanos.

Publicidad

Publicidad

“Es un sueño poder representar a mi país de la mejor manera. Conozco mis capacidades y creo que puedo aportar mucho. Javier Aguirre es un grandísimo entrenador y el indicado para dirigirnos en la Copa del Mundo”, señaló respecto a la gran cita que los tendrá como anfitriones el año próximo.

En síntesis