Mexicanos tras ser humillados por Portugal en el Mundial Sub 17: ”Nuestra final fue con Argentina”

La Selección de México Sub 17 pareció haberse quedado sin energías luego de enfrentarse a la Selección Argentina el pasado viernes 14 de noviembre y obtener la clasificación a los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA de la categoría que se está jugando en la ciudad de Doha, Qatar.

Es que despilfarraron la oportunidad de suscribir lo hecho ante el combinado dirigido por Diego Placente al ser vapuleados por Portugal por un marcador de 5 a 0. De esa manera, se despidieron del campeonato juvenil en el que mejor le ha ido históricamente, puesto que a diferencia del resto de las divisiones (Sub 20 y mayor) en la Sub 17 logró el título en dos ocasiones: una en 2005 y la otra en 2011.

Sin embargo, poco le importó a los hinchas mexicanos haber sido goleados. Porque apenas acabó el encuentro en el predio lindero al Estadio Al Khalifa (en donde se llevará a cabo la Final el próximo jueves 27 de noviembre), de manera totalmente generalizada, expresaron que a ellos les alcanzó con haber eliminado a Argentina en 16vos de Final.

”No pasa nada, lo importante era dejar fuera a los argentinos, ya cumplieron”, ”No pasa nada, nuestra final fue contra Argentina y la ganaron, ganaron el partido importante” y ”Se sabía que no traían mucho, pero aun así estaremos eternamente agradecidos por mandar ALV a los argentinos”, son algunos de los tantos comentarios de los aficionados aztecas tras la eliminación del Tri.

Publicidad

Publicidad

ver también La decisión del DT de España con la Finalissima que la Selección Argentina debe tener en cuenta

ver también LaLiga: Real Madrid habría puesto fecha de retorno para Franco Mastantuono

Lo cierto es que Portugal, que ya había quitado de su camino a Bélgica al vencerlo por 2 a 1, ahora espera su rival en Cuartos de Final que se descubrirá con el duelo que protagonizarán Suiza y República de Irlanda.

Publicidad

Publicidad

Brasil pasó por penales a los Cuartos de Final

En otro de los enfrentamientos por los Octavos de Final del Mundial Sub 17 de Qatar 2025, Brasil, tras empatar 1 a 1 con Francia, ganó 4 a 3 por penales. De esta manera, espera a su contrincante que saldrá del choque entre los combinados africanos Malí y Marruecos. Los brasileños son los únicos americanos que quedan en la competencia.

Publicidad

Publicidad

En síntesis