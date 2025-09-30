Tímido y de pocas palabras: revelan detalles de la intimidad de Messi en sus comienzos en la Selección Argentina

Lionel Messi es un símbolo de la Selección Argentina. Hace más de 20 años que viste los colores del combinado nacional y, con el correr del tiempo, se volvió un emblema, el capitán y referente, pero no siempre fue así. De hecho, en sus primeras convocatorias a la Sub 20, la Pulga era tímido y no tenía demasiado diálogo con los demás. Cabe recordar que por ese entonces Leo se desempeñaba en Barcelona.

Gerardo Salorio tuvo un rol importante en los comienzos de Lionel Messi en la Selección Argentina. Fue el preparador físico en distintos ciclos de las selecciones juveniles y lo tuvo a la Pulga en sus primeros pasos con la camiseta de la Albiceleste, cuando todavía era muy tímido y hablaba poco.

El profe dialogó con Toti Pasman en Carnaval Stream y recordó cómo era Lionel Messi en sus comienzos: “Messi no hablaba, para joderlo me acerqué atrás de él y le dije que tenía que cortarse el pelo. Lo hice para romper el hielo, yo no lo conocía. Me acuerdo que en su primera concentración directamente no abría la boca y se nos ocurrió ponerlo en la pieza en el Mundial Sub 20 con el Kun Agüero”.

“El día que debuta contra Paraguay me acuerdo que en el segundo tiempo Hugo (Tocalli) me dijo que lo haga calentar y cuando se lo digo a él me mira y le pregunté si quería entrar o no, ja. Lo caliento y la primera pelota que agarra, se va por derecha, tira un centro y viene el gol de Almerares y después en el séptimo gol me acuerdo que gambeteó como a seis jugadores”, dijo Salorio.

Messi y el Mundial 2026

Geraro Salorio también se refirió a la presencia de la Pulga en la próxima Copa del Mundo: “Llega totalmente. La lesión está a la vuelta de la esquina para él, el tiempo pasa para todos. Messi no se perdona que a la Copa América no llegó a de la mejor forma. Todos le pedimos que sea el actor estelar y este tipo está preparado para cualquier cosa, es un animal deportivo. No me preocupa la liga en la que juega ni nada”.

